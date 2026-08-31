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Kartal iç sahada ritmini korudu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı iki maçtan da galip ayrıldı; 3. haftada Çorum FK'yı 6-2 yenip derbi öncesi morallendi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 23:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kartal iç sahada ritmini korudu

Kartal iç sahada ritmini korudu:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, ligde evindeki iki maçtan da galip ayrılarak iç saha performansını gösterdi.

Çorum karşısında bol gollü zafer:

Gollü geçen mücadelede Beşiktaş sahada üstünlüğünü korudu ve rakibini 6-2 ile geçti. Siyah-beyazlılar, evinde Eyüpspor ile oynadığı maçta da puan kaybetmemişti; böylece iç sahadaki iki maçta da puan kaybı yaşanmadı.

Derbi öncesi moral ve beklenti:

Bu sonuç takımın derbi öncesi moralini yükseltti. Gelecek hafta Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda bir derbi maçına çıkacak.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON TRENDYOL SÜPER LİG’DE SAHASINDA OYNADIĞI İKİ MAÇTA DA GALİP GELMESİNİ...

BEŞİKTAŞ, BU SEZON TRENDYOL SÜPER LİG’DE SAHASINDA OYNADIĞI İKİ MAÇTA DA GALİP GELMESİNİ BİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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