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Kartal katlı kavşağı ve fosil müzesi Kayseri protokolünün gündemindeydi

Kayseri protokolü, Kartal Katlı Kavşağı ve Paleontoloji ile Fosil Müzesi projelerini inceledi; ulaşım yatırımları ve 7,7 milyon yıllık fosiller öncelikli.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kartal katlı kavşağı ve fosil müzesi Kayseri protokolünün gündemindeydi

Saha incelemeleri ve amaçları:

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri protokolü, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve doğa tarihini geleceğe taşıyacak iki ayrı projede son durumu yerinde değerlendirdi. Heyette TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan yer aldı.

Kartal Katlı Kavşağı çalışmaları:

Melikgazi bölgesinde yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı şantiyesinde yetkililerden proje ilerleyişine dair bilgi alan heyet, sahada görev yapan personele kolaylıklar diledi ve emekleri için teşekkür etti. Proje, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonuyla yürütülüyor ve "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.

Ulaşım akışını düzenlemeyi hedefleyen kavşağın, Kayseri trafiğine sağlayacağı etkinlik ve düzen artışı vurgulandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yoğunluk ve seyahat sürelerinde iyileşme bekleniyor.

Paleontoloji ve Fosil Müzesi incelemesi:

Heyetin bir diğer durağı, Melikgazi ilçesinde yapımı süren Paleontoloji ve Fosil Müzesi oldu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı proje kapsamında yürütülen bina ve çevre düzenlemeleriyle ilgili detaylı bilgi sundu.

Müze, kentte bulunan yaklaşık 7,7 milyon yıllık fosillerin sergilenmesi ve tanıtılması bakımından önem taşıyor. Projenin, özellikle çocuk ve gençlerin bilime ve paleontolojiye ilgisini artırması; Kayseri’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü güçlendirmesi hedefleniyor.

Geleceğe yatırım ve tanıtım hedefleri:

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik somut adımları sürdürürken aynı zamanda kültür, tarih ve doğa mirasını öne çıkaracak yatırımlara da öncelik veriyor. 2027 yılında 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyacak Kayseri için planlanan bu yatırımların, değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

Proje ziyaretleri, hem teknik ilerlemenin yerinde takibini sağladı hem de saha personeliyle kurulan doğrudan iletişimle projelerin uygulama aşamasındaki ihtiyaç ve beklentilerin tespitine katkı sundu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR, KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ AYŞE BÖHÜRLER VE AK PARTİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN İLE BİRLİKTE KARTAL KATLI KAVŞAĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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