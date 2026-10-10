Kartal Koşuyolu hastanesinde çatı yangını atlatıldı: tahliyeler sonrası hizmet normale döndü

Kartal Koşuyolu eğitim ve araştırma hastanesinde yangın söndürüldü

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari binasının çatısında çıkan yangın, kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı. Olayda can ve mal kaybı olmadığı ve dumandan etkilenenlerin tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirildi.

Olayın seyri:

Yangın, saat 19.15 sıralarında Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi'ndeki hastanenin idari işlerine ait bölümün havalandırma boşluğunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede çatı katına sıçradı ve duman yükseldi; vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye birçok ekip sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler arasında itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yer aldı. İtfaiye ekipleri alevlerin çatıdaki diğer bölümlere ve polikliniklere sıçramasını engellemek için yoğun bir çalışma yürüttü.

Tahliye ve müdahale:

Dumanın polikliniklerin giriş katlarına yayılması ihtimaline karşı D blokta bulunan ve dumandan etkilenme riski olan yaklaşık 40 kişi, ekiplerin kontrolünde bitişikteki ek binaya tahliye edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, tedbir amaçlı ek binaya alınan hasta ve vatandaşlar yeniden ana hastane binasına yerleştirildi ve hizmetler normale döndü.

Valilik açıklaması ve soruşturma:

İstanbul Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada yangının idari binada meydana geldiğini, polikliniklerle hasta ve personelin bulunduğu alanlara sıçramadığına dikkat çekti. Açıklamada ayrıca olayda herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığı ve yangından etkilenen hasta veya vatandaş olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı; olay yeri ve teknik ekiplerin yapacağı çalışmalarla nedenin belirlenmesi hedefleniyor.

Kartal'da hastane çatısında çıkan yangın söndürüldü: Tahliye edilen hastalar binalarına geri alındı