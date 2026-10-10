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Kartal Koşuyolu hastanesinde çatı yangını kontrol altına alındı

Kartal Koşuyolu Hastanesi'nde çıkan çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; tedbir amaçlı tahliye edilen yaklaşık 40 kişi yeniden binaya alındı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 22:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kartal Koşuyolu hastanesinde çatı yangını kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Yangın, saat 19.15 sıralarında Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi'ndeki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari binasında başladı. Edinilen bilgiye göre, idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı. Çatıdan yükselen yoğun dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

müdahale ve tahliye:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çatının diğer bölümlerine ve polikliniklere sıçramasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü. Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de müdahaleye destek verdi. Dumanın polikliniklerin giriş katlarına yayılması nedeniyle D bloktaki yaklaşık 40 kişi, ekiplerin kontrolünde bitişikteki ek binaya tahliye edildi. İtfaiyenin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü; söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra tedbiren tahliye edilen hasta ve vatandaşlar yeniden hastane binasına yerleştirildi.

valilik açıklaması ve inceleme:

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada yangının idari binada meydana geldiğini, polikliniklerde ve hasta ile personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığını belirtti. Açıklamada ayrıca, tedbir amaçlı dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastaların tahliye edildiği ve olayda can ve mal kaybı olmadığı vurgulandı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ve incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

İSTANBUL KARTAL’DA BULUNAN KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN ÇATISINDA...

İSTANBUL KARTAL’DA BULUNAN KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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