Kartal: Samandıra'daki birlik sezon sonunda kupaya yansıyacak

Kartal'ın şampiyonluk inancı:

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında sezon sonu şampiyonluk hedefine dair yüksek bir inanç taşıdığını ifade etti. Kartal, takımın içerdeki atmosferi ve oyuncuların enerjisinin olumlu olduğunu vurgulayarak, Samandıra'daki birlikteliğin sezon sonuna kadar korunması halinde kupayı kazanabileceklerini söyledi.

takım ruhu ve hedefler:

Kartal, başkanla sürekli temas halinde olduklarını, ekibinin büyük bölümünü Samandıra'da geçirdiklerini belirterek modern futbolda sadece antrenmandan sonra eve gitmenin yetmediğini aktardı. Antrenman planlaması, maç analizi ve rakip incelemelerine ayrılan zamanın şampiyonluk yolunda belirleyici olduğunu ifade etti.

taktik, kadro derinliği ve rekabet:

Deneyimli çalıştırıcı, ekibin ön alan baskısı kuran, rakibi hataya zorlayan ve hücumda set oyunu oynayabilen bir yapıya dönüştüğünü anlattı. Federasyonun 10+4 kuralı çerçevesinde mevcut kadroyla kış transfer dönemine kadar yola devam edebileceklerini düşünüyor. Kartal, aynı pozisyondaki oyuncular arasında ciddi kalite farkları olmadığını belirtti; bu durumun rekabeti artırdığını vurguladı.

Özellikle Romelu Lukaku ile Muriqi karşılaştırmasında fiziksel eksikliklerin giderildiğini, bunun da takım içindeki rekabeti olumlu etkilediğini söyledi. Avrupa maçlarında daha stratejik yaklaşımlar benimsediklerini belirten Kartal, oyuncu seçimlerinde ve saha içi rollerin dağılımında detaylı çalışıldığını kaydetti.

sakatlık ve oyuncu form durumu:

Kartal, sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün iyileşme sürecinin 4-5 hafta civarında olduğunu açıkladı. Uzun süre resmi maçlardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş için fiziksel seviyesinin iyiye gittiğini belirtti. Ayrıca Marco Asensio'nun sağlık ve moral durumunun iyi olduğunu, hazırlık maçında ilk 11'de yer alabileceğini söyledi.

set parçaları ve kaleci performansı:

Takımın duran toplara yaptığı vurgu dikkat çekici. Kartal, şu ana kadar duran toplardan 6 gol bulduklarını ve bunun tamamen çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti. Kaleci Ederson ile ilgili değerlendirmesinde ise teknik ekibin kendisine güvendiğini, Ederson'un başarısıyla öz güveninin arttığını belirtti.

Kartal sorumluluğu önce üzerine aldığını, oyunculara ise 'düne takılmayın' mesajı verdiğini söyledi. Oyuncuların bazen farklı stiller denediğini ancak zamanla takımın oyun tarzına adapte olacaklarını ekledi.

transferler ve yönetimle uyum:

Teknik direktör, futbol direktörü Oğuz Çetin ile iyi bir diyaloğa sahip olduklarını vurguladı. Genç stoper Kojo Oppong transferinde eski futbolcusu Alexander Djiku'nun desteğinin etkili olduğunu kaydetti. Kartal, transfer politikasını mevcut şartlara göre şekillendirdiklerini ve gerektiğinde rekabeti güçlendirecek hamleler yapacaklarını ifade etti.

Genel değerlendirmesinde, ligin bu sezon daha zorlu geçtiğini, şampiyonluk mücadelesi veren takımların geçmiş yıllara göre daha fazla puan kaybedeceğini belirten Kartal, takımın topa sahip olma ve kaptırılan topları hızlı geri kazanma üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü. Topu kazanma süresini düşürmenin zaman ve adaptasyon gerektirdiğini fakat doğru yolda olduklarını sözlerine ekledi.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL, BASIN MENSUPLARIYLA YAPTIĞI SOHBET TOPLANTISINDA TAKIM VE GÜNDEME DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU