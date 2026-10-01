Kartal’da birlik ve medya gecesi: yerel isimler dayanışma için buluştu

Kartal’da birlik ve medya gecesi: yerel isimler bir araya geldi

Kartal’da geleneksel hale gelen "Kartal Plus Gecesi", bölgenin öne çıkan iş insanları, siyasetçileri, STK temsilcileri ve spor camiasından isimleri bir araya getirerek yerel iş birliği ve dayanışmanın altını çizdi. Etkinlik, Kartal Plus Medya organizasyonuyla 30 Eylül Çarşamba akşamı Destiny Marine Hotel’de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

etkinliğin içeriği ve katılımcı profili:

Program, ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunan kişilerin ve yerel basına destek veren temsilcilerin tanınmasına odaklandı. Gecede iş, siyaset ve sivil toplumdan gelen davetliler bir araya gelerek bölgesel projeler ve ortak çalışma fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Organizasyon boyunca sıcak bir atmosfer hakim oldu ve protokol ile davetliler arasında etkileşim öne çıktı.

yerel medyanın rolü ve teşekkür töreni:

Programda konuşma yapan Kartal Plus Dergisi Kurucusu Nuray Yılmaz, yerel medyanın yalnızca haber üretmediğini, insanların hikayelerini duyurmak ve doğru bilgi ulaştırmak açısından taşıdığı sorumluluğun altını çizdi. Yılmaz, "Bir dergi çıkarmak ya da haber yayınlamak dışarıdan bakıldığında yalnızca bir sayfadan ibaret görülebilir. Oysa her sayfanın arkasında kat edilen yollar, dinlenen insanlar ve verilen büyük bir emek vardır. Bizim haberimizin merkezinde her zaman insan var; çünkü her insanın anlatılmayı hak eden bir hikayesi olduğuna inanıyoruz." sözleriyle yerel basının misyonuna vurgu yaptı.

Gecede ayrıca, ilçeye emeği geçen isimlere takdir plaketleri sunuldu. Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ve Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön başta olmak üzere, bölgede fark yaratan kişilere sunulan teşekkür plaketiyle yerel hizmetlerin ve basına verilen desteğin önemi bir kez daha vurgulandı.

Organizasyon, verilen mesajların ardından protokol üyeleri ve davetlilerin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Etkinlik, Kartal’da sürdürülebilir iş birlikleri ve yerel dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik somut adımlar için zemin hazırlamayı amaçladı.

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ, BAŞARILARIMIZI BİRLİKTE KUTLUYORUZ" ANLAYIŞIYLA DÜZENLENEN GECEDE KARTAL KAYMAKAMI EDİP ÇAKICI'YA, KARTAL BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLCAY ÖZGÖN (SOLDA)'E VE BÖLGEDE FARK ORTAYA KOYAN İSİMLERE, İLÇEYE SUNDUKLARI HİZMETLER VE YEREL BASINA VERDİKLERİ DESTEKLERDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ