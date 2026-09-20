Kartal’da gaziler ve şehit yakınları 19 Eylül etkinliklerinde buluştu

Kartal'da 19 Eylül törenleri ve buluşma

Kartal Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programı, gaziler, şehit yakınları ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikler, Neyzen Tevfik Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'ndaki çelenk töreni ve Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü'nde düzenlenen kahvaltı buluşması olmak üzere üç ana bölümde ilerledi.

Yürüyüş ve çelenk töreni:

Programa saat 09.30'da Neyzen Tevfik Meydanı'nda başlandı. İlçe protokolü, gaziler, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları ve meslek gruplarının temsilcilerinden oluşan kortej, yürüyüş boyunca üzerinde büyük bir Türk bayrağı bulunan kortej önünde ve ellerinde taşıdıkları bayraklarla ilerledi. Yürüyüş, katılımcıların Atatürk Anıtı'na ulaştığı 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Saat 10.00'da başlayan çelenk sunma törenine; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Garnizon Komutanlığı adına Albay İsmet Deliktaş, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Törende sırasıyla Kartal Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Kartal Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kartal Belediye Başkanlığı çelengini Gökhan Yüksel sundu. Çelenklerin sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna şehit düşenler ile ebediyete intikal eden gaziler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kahvaltı ve mesajlar:

Çelenk sunma töreninin ardından program, Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü'nde düzenlenen kahvaltı buluşmasıyla devam etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına Gazi Kamer Ortahamamcılar Gaziler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak, vatan uğruna mücadele eden gazilerin fedakârlıklarına dikkat çekti ve şehitler ile ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle andı.

Kahvaltıda gaziler ve aileleriyle bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel şunları söyledi: "Çok kıymetli kahraman gazilerimiz, değerli aileleri ve misafirlerimiz; her sene olduğu gibi Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazi’ unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü’nde vefanın ve gerçek, samimi duyguların yaşandığı bir günü hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bugüne gözyaşlarıyla, Milli Mücadele’yle ve milli bir bilinçle bugünlere geldi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Burada sizlerle bir arada bulunmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Onların kıymetli mücadelelerinin ve emeklerinin hatırını bilen insanlarla burada bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum."

Etkinlik boyunca hem resmi protokolün katılımı hem de sivil toplumun yoğun temsili, 19 Eylül'ün vefa ve minnet duygusunu ön plana çıkardı. Program, yürüyüşten çelenk törenine ve ardından yapılan samimi kahvaltı buluşmasına kadar günün anlam ve önemine uygun bir atmosferde tamamlandı.

KARTAL’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ANMA PROGRAMINDA GAZİLER, ŞEHİT YAKINLARI VE İLÇE PROTOKOLÜ BİR ARAYA GELDİ.