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Kartal'da miniklere tiyatro ile renkli okul başlangıcı

Kartal Belediyesi, okula dönen çocuklara hafta sonu ücretsiz tiyatro oyunları sunarak eğlence, sosyalleşme ve çevre bilinci kazandırdı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kartal'da miniklere tiyatro ile renkli okul başlangıcı

Kartal'da miniklere tiyatro ile renkli okul başlangıcı

Kartal Belediyesi, yaz tatilinin ardından okullarına ve kreşlerine dönen çocuklara hafta sonu düzenlediği ücretsiz tiyatro gösterileriyle destek verdi. Yeni eğitim dönemine yavaş yavaş uyum sağlayan Kartallı minikler, aileleriyle birlikte katıldıkları etkinliklerde hem eğlendi hem de tiyatronun canlı dünyasıyla tanıştı.

oyunlar ve temaları:

Belediyenin Eylül ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen programın açılışını Mavi Gelecek yaptı. Mavi Gelecek, Soğanlık Kültür Merkezinde Canan Tokay tarafından yazılıp yönetilen ve Gigi Sanat Evi tarafından sahnelenen 40 dakikalık bir gösteriydi. Oyun, dostluk, doğayı koruma ve denizlerin önemini çocukların anlayacağı sade ve eğlenceli bir dille anlatarak çevre bilinci oluşturmayı hedefledi.

Programın ikinci ayağında sahne alan Çizmeli Kedi, Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezinde izleyiciyle buluştu. Charles Perrault’nun eserinden uyarlanan, Erdoğan Soytürk’ün yönettiği 45 dakikalık oyun 4 yaş ve üzeri çocuklar için ücretsiz olarak sahnelendi ve iyilik, dürüstlük ile yardımlaşma gibi değerlere vurgu yaptı.

sosyalleşme ve farkındalık kazanımı:

Hafta sonu düzenlenen ücretsiz gösterimler, ders temposuna yeniden alışmaya çalışan çocuklara sosyal bir molanın kapılarını araladı. Tiyatro, miniklere sadece eğlence sunmakla kalmadı; doğal kaynakların doğru kullanımı, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konularda da öğretici bir rol üstlendi. Renkli karakterler ve etkileşimli anlatımlarla çocuklar, hem duygusal hem de bilişsel açıdan desteklendi.

Kartal Belediyesi yetkilileri, yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklara yönelik kültür ve sanat çalışmalarını sürdürmeyi planladıklarını belirtti. Belediye tarafından sağlanan ücretsiz tiyatro etkinlikleri, ailelere kapsamlı bir hafta sonu aktivitesi sunarken çocukların okula uyum sürecine de olumlu katkı sağladı.

Kartal Belediyesinin bu tür programları, yerel kültür hizmetlerinin çocuk gelişimi ve toplumsal bilinç üzerindeki etkisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

KARTAL BELEDİYESİ, YAZ TATİLİNİN ARDINDAN OKULLARINA VE KREŞLERİNE DÖNEN ÇOCUKLAR İÇİN HAFTA SONU...

KARTAL BELEDİYESİ, YAZ TATİLİNİN ARDINDAN OKULLARINA VE KREŞLERİNE DÖNEN ÇOCUKLAR İÇİN HAFTA SONU ÜCRETSİZ TİYATRO OYUNLARI DÜZENLEYEREK MİNİKLERE KEYİFLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIRDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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