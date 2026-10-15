Kartal'da teyakkuz: belediye ekipleri yağış ve fırtınaya anında müdahale ediyor

Kartal Belediyesi sahada müdahale çalışmalarını sürdürüyor

Kartal Belediyesi ekipleri, İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ilçe genelinde aralıksız görev yürütüyor. Muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olan ekipler, gelen ihbarlara hızla müdahale ederek su baskınlarından mazgal tıkanıklıklarına, devrilen ağaç ve kırılan dallardan kaynaklanan risklere müdahale ediyor.

saha çalışmaları ve tahliye:

İlgili müdürlüklere bağlı ekipler, yağışın yoğunlaştığı noktalarda cadde ve sokaklardaki su birikintilerinin tahliyesi için çalışma yapıyor. Yaprak ve çeşitli atıkların tıkadığı mazgalları temizleyerek yağmur suyunun akışını sağlıyor; su baskını yaşanan bina ve iş yerlerinde ise pompalarla su tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Fırtınadan zarar gören ağaçlara da anında müdahale eden ekipler, devrilen ağaçları ve kırılan dalları kaldırıyor; tehlike oluşturabilecek ağaçlarda gerekli budama ve güvenlik önlemlerini alıyor.

başkanın açıklaması ve iletişim:

Başkan Gökhan Yüksel yaptığı açıklamada, "Tüm komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul genelinde ve ilçemizde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınaya karşı ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Su baskınları, mazgal tıkanıklıkları ve ağaç devrilmeleri başta olmak üzere yaşanan olumsuzluklara hızla müdahale ediyoruz. Komşularımızın güvenliği için tüm birimlerimizle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşayan komşularımız, 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezimiz üzerinden bizlere günün her saati ulaşabilir" dedi.

Kartal Belediyesi, yağış ve fırtına süresince ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürecek; herhangi bir olumsuzluk yaşayanlar 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi'ne 7/24 ulaşabiliyor.

İSTANBUL GENELİNDE VE KARTAL’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINAYA KARŞI KARTAL BELEDİYESİ EKİPLERİ İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.