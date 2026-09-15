Kartal'da yeni dönem: HDI Sigorta Spor Salonu voleybolun evini güçlendiriyor

Anlaşmanın kapsamı:

Eczacıbaşı Spor Kulübü ile HDI Sigorta arasında imzalanan 3 yıllık sponsorluk anlaşması, Kartal'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nun 2028-2029 sezon sonuna kadar "HDI Sigorta Spor Salonu" adıyla anılmasını öngörüyor. Anlaşma kapsamında HDI Sigorta ayrıca turuncu-beyazlıların forma şort sponsoru oldu. Taraflar, iş birliğini Türk voleybolunun ve sporcu ekosisteminin gelişimine katkı verecek uzun soluklu bir adım olarak tanımladı.

İmza töreni ve katılımcılar:

Yeni adıyla HDI Sigorta Spor Salonu'nda düzenlenen törende Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, HDI Sigorta CEO'su Firuzan İşcan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık, Eczacıbaşı Peron İstanbul takım kaptanı Simge Aköz ile oyuncular Selin Adalı, Dilay Özdemir, Ezel Balık ve altyapı oyuncuları yer aldı. Kartal’daki salon, önümüzdeki üç sezon boyunca bu ortak sezonluk vizyona hizmet edecek.

Faruk Eczacıbaşı'nın değerlendirmesi:

Faruk Eczacıbaşı, iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı: "Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak 60 yıllık mirasımızı, sporun taşıdığı dostluk, dayanışma, takım ruhu ve saygı gibi değerlerle geleceğe taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önce Levent’te, ardından Ayazağa’da ve şimdi Kartal’da, kulübümüzün üçüncü evinde yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Her yeni evimiz yeni bir dönemin başlangıcı olurken, Eczacıbaşı’nın spor kültürü ve spora olan tutkusu hiç değişmedi. Özellikle kadın voleybolu, geleceğe yönelik adımlarımızda çok önemli bir rol oynadı ve oynamaya devam edecek. Ancak bizim için sporun taşıdığı değerleri yaşatmak ve Türkiye’de, hatta dünyada bu değerlerin öncüsü olmak da büyük önem taşıyor. Bugünden itibaren HDI Sigorta Spor Salonu olarak anılacak yeni evimizin, bu mirası geleceğe taşıyan önemli bir merkez olmasını diliyoruz. HDI Sigorta ile aynı değerleri paylaşmaktan ve bu uzun soluklu yol arkadaşlığını başlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Levent’ten Ayazağa’ya, Ayazağa’dan Kartal’a uzanan 60 yıllık yolculuğumuzda, değişmeyen Eczacıbaşı spor kültürünü HDI Sigorta Spor Salonu’nda geleceğe taşıyoruz. Hep birlikte bu salonda nice güzel maçlara ve başarılara tanıklık etmek dileğiyle."

Firuzan İşcan: sponsorluk vizyonu:

HDI Sigorta CEO'su Firuzan İşcan, kurumun spora ve gençlere desteğini vurgulayarak, "60 yıllık köklü geçmişiyle Eczacıbaşı Spor Kulübü; geleneği, yetiştirici kimliği ve Türk kadınının sahadaki gücünü dünyaya kanıtlayan vizyonuyla ülkemiz sporunun mihenk taşıdır. Bu dev mirasla omuz omuza yürümek, Türk sporuna duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Duruşumuzu net bir ilkeyle özetliyoruz: ‘Voleybolun Evinde, Hayallerin Yanında.’ O kız çocuklarının cesaretine, disiplinine ve hayallerine güvence olmak bizim bu yolculuktaki en büyük motivasyon kaynağımızdır. Sporun birleştirici gücüne inanarak voleyboldan basketbola, futboldan masa tenisine kadar geniş bir yelpazede spor ve sporcu ekosistemini desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Kulüp yöneticileri ve kaptanın bakışı:

Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık, salon isim sponsorluğunun kulüp tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, "Salonumuzun adı artık HDI Sigorta Spor Salonu. Son yıllarda voleybola olan ilginin artmasında yatırımların önemli bir rolü var. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak uzun yıllardır bu sporun içindeyiz ve spor sponsorluklarında deneyimli, güçlü bir marka olan HDI Sigorta’nın uzun soluklu desteğini aramıza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burası yalnızca maç oynadığımız bir salon değil; A Takımımızdan birinci lig takımımıza, altyapımızdan geleceğin sporcularına kadar tüm Eczacıbaşı ailesinin bir araya geldiği, Avrupa’nın ve belki de dünyanın sayılı voleybol salonlarından biri. Burası, aynı zamanda voleybolun evi." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Simge Aköz ise duygularını, "Bizim için bu salon yalnızca maç oynadığımız bir yer değil; geliştiğimiz, büyüdüğümüz ve bir aile olarak bir araya geldiğimiz evimiz. Sahada başarıya odaklanan bir takım görüyorsunuz ama bu başarının arkasında bize güç veren tesisimizin, salonumuzun ve Eczacıbaşı ailesinin büyük bir rolü var. Bugün HDI Sigorta’yı da bu ailenin bir parçası olarak görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Voleybol, Türkiye’de son yıllarda büyük bir yükseliş gösterdi. Biz de bu branşın temsilcileri olarak, altyapımızla birlikte bu salonda gelişiyor, büyüyor ve genç nesillere ilham olmaya çalışıyoruz." sözleriyle paylaştı ve Dr. Nejat Eczacıbaşı'nın vizyonuna atıfta bulundu.

Salonun hedefleri ve toplumsal etki:

Tarafların açıklamaları, salonun yalnızca maçların oynandığı bir mekân olmaktan öteye taşınmasını hedefliyor. Yapılan iş birliğiyle HDI Sigorta Spor Salonu'nun; gençlerin, sporcuların, kültür ve sanat odaklı organizasyonların gerçekleştirileceği, haftanın 7 günü yaşayan ve enerjisi düşmeyen bir buluşma noktasına dönüştürülmesi planlanıyor. İlk sezonda taraftar sahiplenmesinin yüksek olması, kulübün maç günü deneyimini ve etkinlik aktivasyonlarını güçlendirme amaçlarını destekliyor.

Bu ortaklık, Eczacıbaşı'nın 60 yıllık spor kültürü ile HDI Sigorta'nın sponsorluk ve toplum odaklı vizyonunu birleştirerek; altyapıdan A takıma, saha içi performanstan tribün deneyimine kadar geniş bir alanda sürdürülebilir etki yaratmayı hedefliyor.

HDI Sigorta Spor Salonu, önümüzdeki sezonlardan itibaren hem ulusal hem de uluslararası dikkat çeken karşılaşmalara, altyapı çalışmalarına ve toplumsal projelere ev sahipliği yapacak bir merkez olarak konumlanacak.

HDI SİGORTA VE ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ TÜRK VOLEYBOLUNUN GELECEĞİNE DEĞER KATACAK 3 YILLIK BİR SPONSORLUK ANLAŞMASINA İMZA ATTI.