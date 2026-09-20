Kartal’dan üç değişiklik: Semedo, İrfan Can ve Muriqi ilk 11’de

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında evinde Eyüpspor ile karşılaşırken teknik direktör İsmail Kartal ligdeki bir önceki maçtaki 11’ine göre üç isimde değişiklik yaptı. Kararların en belirgin nedeni rotasyon ihtiyaçları ve saha içi dengeleri koruma hedefiydi.

yapılan değişiklikler:

Gaziantep FK maçının 11’inde yer alan kadroya göre yapılan değişikliklerde; sakatlığı bulunan Mert Müldür yerine sağ bekte Nelson Semedo göreve başladı. Orta sahada İsmail Yüksek yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakırken, ileri uçta Romelu Lukaku yerine Vedat Muriqi forma giydi. Bu hamleler Kartal’ın hem fiziksel hem de taktiksel tercihlerine işaret etti.

asensio kadroya döndü:

İspanya asıllı futbolcu Marco Asensio, Konyaspor ile oynanan 2. hafta maçında yaşadığı sakatlığın ardından takıma döndü ve Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Asensio, sakatlık nedeniyle lig ve Avrupa kupalarında toplam 5 maçı kadroda geçirdi; teknik ekip tedrici bir dönüş planı uyguladı.

kadro ve yedekler:

Fenerbahçe maça Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi 11’i ile başladı. Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene yer aldı.

mert müldür’ün sakatlığı:

Antrenmanda yaşanan problem sonrası hastanede yapılan MR tetkikinde Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiği için oyuncu kadroda yer almadı. Kulüp ve sağlık ekibi tedavi sürecini yönetecek şekilde planlama yaptı.

20 Eylül dünya fenerbahçeli kadınlar günü ve tribün atmosferi:

Fenerbahçe, 20 Eylül 2011 tarihindeki Manisaspor maçında tribünde olan 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarı anmak üzere '20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü' etkinliğini maç öncesi sürdürdü. Kulüp, Alt F, G, H ve I bloklarda 500 kadın taraftarı ağırladı; stattaki dev ekranda o güne ait görüntüler gösterildi ve futbolcular ısınmaya ellerinde çiçeklerle çıkarak kadın taraftarlara çiçek takdim etti.

Bu sezon iç saha maçlarında düzenli şekilde tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Eyüpspor karşılaşması öncesi de stadyumu doldurdu ve ısınma bölümünde futbolcuları tek tek tribüne çağırıp destek verdi. Ayrıca bu maç, kulübün bu sezon oynadığı ilk gündüz iç saha karşılaşması oldu.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL, SON OYNADIKLARI GAZİANTEP FK MAÇI 11'İNE GÖRE EYÜPSPOR KARŞILAŞMASINA 3 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTI.