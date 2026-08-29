Kartepe armut şenliği'nde geleneksel lezzetler ve üretici buluşması

etkinlikte neler yaşandı:

Kartepe Belediyesi tarafından Maşukiye Mahallesinde düzenlenen Kartepe Armut Şenliği, bölgenin tarımsal zenginliğini ve gastronomi mirasını öne çıkardı. Etkinlikte üreticiler traktörleriyle konvoy oluşturdu, yörede yetişen armutlar ve diğer yerel ürünler stantlarda sergilendi. Geçmişi 1984 yılına uzanan şenlik, meyveciliğin geliştirilmesi ve tarımsal üretimin desteklenmesi hedefiyle yeniden canlandırıldı.

Programa Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş ve Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk katıldı. Stantlarda sergilenen armutlar kadar, bölge kadınlarının hazırladığı yöresel tatlar da yoğun ilgi gördü.

kocaman'ın vurguları:

Muhammet Mustafa Kocaman, Kartepe'yi turizm, tarım, sanayi ve şehir yaşamının merkezi olarak tanımlayarak; şenliğin genç kuşaklara bu kültürü aktarmada önemli rol oynadığını söyledi. Kocaman, etkinliğin geçmişten günümüze gelen bir mirası yaşatmayı amaçladığını belirterek, "Biz turizmin, tarımın, sanayinin, şehir yaşamının merkeziyiz... Bu vesileyle meyveciliğe dair Kartepe’deki varlığımızı da göstermek istiyoruz" dedi.

Kocaman, bölgede yetişen ürünlerin çeşitliliğine dikkat çekti: Eşme'deki ayva, bölgenin kirazı, eriği, üzümü, son dönemde ekimi başlayan şeftali, nektarin ve Trabzon hurması gibi ürünlerin tarımsal potansiyelini öne çıkardı. Ayrıca gençlerin "unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri" öğrenmesini istediklerini ve hızlı yemek/fast food alışkanlığına karşı yerel tatların korunmasının önemine vurgu yaptı: "Bizim kadınlarımız gerçekten çok maharetli" ifadelerini kullandı.

festivallerin hedefleri ve davet:

Kocaman, festivalin yıllar içinde daha da geliştirilmesini arzuladıklarını belirterek, Kartepe'yi hemşehrilere ve ziyaretçilere davet etti. İlçede Alabalık Vadisi, teleferik, Ormanya, Kuzuyayla ve Atlı Spor Kulübü gibi turizm destinasyonlarının bulunduğunu anımsatarak, bölgenin hem ücretsiz hem düşük maliyetli dinlenme ve eğlence olanakları sunduğunu söyledi.

Belediyenin kent meydanında Kocaeli Üniversitesi ile ortak düzenlediği gastronomi festivallerine de değinildi; Kocaman, Turizm ve Gastronomi fakülteleriyle iş birliği içinde gençleri yerel yemeklerle tanıştırmayı amaçladıklarını belirtti.

sami çakır'ın değerlendirmesi:

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ise festivallerin üreticiyi görünür kılması açısından önemine dikkat çekti. Çakır, "En önemlisi emek veren çiftçinin emeğinin takdir edilmesi" diyerek, ürünlerin sergilenmesinin, üreticinin teşvik edilmesi ve gelecekteki hizmetlerin taltif edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Organizasyon nedeniyle belediye ve emeği geçenlere teşekkür etti ve çiftçilere bereketli kazanç dileğinde bulundu.

Şenlik, bölgesel üretimin teşvik edilmesi, gastronomi kültürünün yeni nesillere aktarılması ve yerel ekonomiye katma değer sağlanması hedefleri doğrultusunda, üreticilerle vatandaşları bir araya getiren bir platform olarak öne çıktı.

KARTEPE ARMUT ŞENLİĞİ’NDE BÖLGENİN TARIMSAL DEĞERLERİ VE YÖRESEL LEZZETLERİ ÖN PLANA ÇIKTI. KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN, GELENEKSEL TATLARIN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASINI İSTEDİKLERİNİ BELİRTEREK, "HIZLI YEME, FAST FOOD ALIŞKANLIĞININ BİRAZ ÖNÜNE GEÇELİM İSTİYORUZ. ÇÜNKÜ BU COĞRAFYA, BU TOPRAKLAR HAKİKATEN DAMAK LEZZETİNE ÇOK DİKKAT EDEN, ÇOK GÜZEL YEMEKLER ÜRETEN LEZZETLER. BİZİM KADINLARIMIZ GERÇEKTEN ÇOK MAHARETLİ" DEDİ.