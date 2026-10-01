Dolar 49,0036 -0,03%
Euro 55,4378 -0,19%
Bist 12.298,47 +2,94%
Altın Gram 6.602,14 +0,09%
EUR/USD 1,1285 -0,43%
Brent Petrol 100,87 +2,90%
--°

Kartepe muhtar ve azalarına sağlıklı yaşam eğitimiyle mahalleye sağlık bilinci

Kartepe'de düzenlenen SAHA eğitimi muhtar ve azalara sağlıklı beslenme, bağımlılıkla mücadele ve kanserde erken teşhis hakkında bilgi sundu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kartepe muhtar ve azalarına sağlıklı yaşam eğitimiyle mahalleye sağlık bilinci

Kartepe'de SAHA eğitimi gerçekleştirildi

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında Kartepe'de düzenlenen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimi, ilçede görev yapan muhtar ve azaların katılımıyla Kartepe Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Güngörmez de katıldı.

Eğitimin içeriği ve uzman katkıları:

Programda sağlık okuryazarlığından sağlıklı beslenmeye, bağımlılıkla mücadeleden kanser taramalarında erken teşhise kadar geniş bir yelpazede bilgi paylaşımı yapıldı. Alanında uzman isimler, katılımcılara pratik ve güncel bilgiler aktardı.

Psikolog İsmail İşçen, bağımlılığın önlenmesi ve tedavi süreçlerine ilişkin yaklaşım ve yönlendirmeleri anlattı; bağımlılıkla mücadelede erken müdahalenin önemine vurgu yaptı. Diyetisyen Kübra Azdemir ise sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın günlük uygulamalarına dair öneriler sundu.

Dr. Cemile Umut kanserle mücadelede erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemini katılımcılarla paylaştı; tarama programlarına zamanında başvurmanın, tanı ve tedavi başarısını artırdığına dikkat çekti.

Sağlık okuryazarlığı ve mahalleye yansımaları:

Eğitimde, vatandaşların doğru sağlık bilgisine erişimi, koruyucu sağlık hizmetlerinden etkin yararlanma ve sağlık hizmetlerine doğru zamanda başvurma konuları öne çıktı. Katılımcıların soruları uzmanlar tarafından yanıtlandı ve uygulamaya dönük yönlendirmeler yapıldı.

Eğitimin amaçları arasında muhtar ve azaların edindikleri bilgileri mahalle sakinlerine aktarması ve böylece doğru sağlık bilgisinin daha geniş kesimlere ulaşmasının sağlanması yer aldı. Bu yaklaşımın, toplumda sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

KARTEPE’DE MUHTAR VE AZALARA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE SAĞLIKLI BESLENME, BAĞIMLILIKLA MÜCADELE...

KARTEPE’DE MUHTAR VE AZALARA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE SAĞLIKLI BESLENME, BAĞIMLILIKLA MÜCADELE, KANSER TARAMALARINDA ERKEN TEŞHİS VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI GİBİ KONULARDA BİLGİLER PAYLAŞILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Öğrenci projeleriyle iklim gündemine giren Kastamonu Üniversitesi ilk üçte
images

Uşak'ta eğitim güvenliği için kurumlar iş birliğiyle sorumlulukları netleştirdi
images

Kafkas üniversitesi'nde HAP sınavı: ekipler 10 yaralının tedavi ve sevk sürecini...
images

Akademide dayanıklılık arayışı: Bitlis Eren Üniversitesi'nde uluslararası sosyal...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nişanlı şiddetiyle yitirdikleri Aysel için aile adaleti arıyor

Öğrenci projeleriyle iklim gündemine giren Kastamonu Üniversitesi ilk üçte

Uşak'ta eğitim güvenliği için kurumlar iş birliğiyle sorumlulukları netleştirdi

Soma'da maden göçüğünde umutlu bekleyiş: 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için aramalar sürüyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı