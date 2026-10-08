Kartepe sanat evinde gençlerin yorumladığı Anadolu mirası sergisi

Kartepe sanat evinde Anadolu mirasını illüstrasyonlarla yeniden keşfetme

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 'Anadolu Müzeleri İllüstrasyonlarla Kültürel Miras' sergisi, Kartepe Belediyesi Sanat Evi'nde sanatseverlerle buluştu. Kartepe Kent Meydanı'ndaki mekânda açılan etkinlik, Anadolu müzelerinde yer alan tarihî ve kültürel değerleri günümüz tasarım diliyle yeniden yorumlayarak ziyaretçilere farklı bir görsel okuma imkânı sunuyor.

Serginin tema ve yaklaşımı:

Sergi koordinatörü Medine Yıldırım Simoğlu rehberliğinde hazırlanan çalışmalar, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden seçilen eserleri özgün illüstrasyonlarla ele alıyor. Geçmişe ait kültürel unsurlar, modern tipografi ve çağdaş renk kullanımlarıyla harmanlanarak hem eğitimsel hem de estetik bir deneyim yaratılıyor. Öğrencilerin projelerinde yer alan illüstrasyonlar, obje odaklı belgelemenin ötesine geçip anlatısal ve kavramsal yorumlar getiriyor.

Belediye desteği ve ziyaretçi vurgusu:

Serginin açılışına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman katıldı. Kocaman, eserleri inceleyerek Medine Yıldırım Simoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve gençlerin üretimlerini desteklemenin önemine dikkat çekti. Başkan Kocaman şu ifadeleri kullandı: 'Kartepe’mizde sanatın daha fazla insana ulaşmasını, gençlerimizin yeteneklerini sergileyebilecekleri alanların çoğalmasını önemsiyoruz. Yeni dönemimize Anadolu’nun zengin kültürel mirasını anlatan bir sergiyle başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin eserlerini burada görmek bizim için ayrı bir gurur.' Ayrıca Kocaman, Kartepe Sanat Evi'nin ilerleyen dönemde farklı sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti.

Sergi, genç tasarımcıların bakış açısından Anadolu mirasını yeniden keşfetmek isteyenler için açık bir davet niteliğinde. Ziyaretçilere hem görsel bir zenginlik hem de kültürel belleği çağdaş bir dilde erişilebilir kılma çabası sunan bu çalışma, yerel üretim ve eğitim işbirliğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI "ANADOLU MÜZELERİ İLLÜSTRASYONLARLA KÜLTÜREL MİRAS" SERGİSİ, KARTEPE BELEDİYESİ SANAT EVİ'NDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU.