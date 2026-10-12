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Kartepe Teleferik rotasında konfor artıyor: Atlas Sokak yenilendi

Atlas Sokak'taki 400 metrelik yolun asfaltlama çalışması tamamlandı; Kartepe Belediyesi 700 ton asfaltla teleferiğe alternatif ulaşımı iyileştirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kartepe Teleferik rotasında konfor artıyor: Atlas Sokak yenilendi

Kartepe Teleferik'e çıkan alternatif güzergah yenilendi

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Derbent Mahallesi Atlas Sokak'ta 400 metrelik yolun asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Güzergaha 700 ton asfalt serildi; çalışmanın amacı Kartepe Teleferik'e çıkan alternatif ulaşımı iyileştirmek ve yol güvenliğini artırmaktır.

Çalışmanın ayrıntıları:

Atlas Sokak'taki yenileme, teleferiğe ulaşan alternatif bir güzergahın daha kullanıma hazır hale gelmesini sağladı. Yapılan asfalt serimi ve yol düzenlemeleri, hem yerleşik halkın hem de ilçeyi ziyaret eden misafirlerin ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. İşlemler planlı şekilde yürütüldü ve kısa sürede tamamlandı.

Belediye yetkililerinin incelemesi:

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. İncelemeye Derbent Mahalle Muhtarı Erdal Baş ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Kayhan Baysal da katıldı. Kocaman, Atlas Sokak'ın yenilenmesiyle ilçenin turizm potansiyelinin desteklendiğini ve ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale geldiğini vurguladı.

Belediye, benzer yol yenileme çalışmalarını ilçe genelinde planlı şekilde sürdürmeyi sürdüreceklerini belirtti. Yapılan yatırım, Kartepe'deki ulaşım ağının güçlendirilmesi ve ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesi açısından önemli görülüyor.

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KARTEPE TELEFERİK'E ULAŞIM SAĞLAYAN ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN DERBENT MAHALLESİ ATLAS SOKAK'TA 400 METRELİK YOLUN ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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