Kartepe'de başkanla sıra gecesi gençlerin hedeflerine yön verdi

Kartepe Belediye Başkanı gençlerle bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Arslanbey Mahallesi'ndeki Genç Akademi 2 salonunda düzenlenen sıra gecesinde öğrencilerle buluştu. Programda gençlerin eğitim hayatı, ilgi alanları ve gelecek planları üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Kocaman, gençlerin sorularını tek tek yanıtlayıp beklenti ve önerilerinin belediye çalışmalarına yön verdiğini vurguladı.

Gençlik projeleri ve yatırımlar:

Başkan Kocaman, Kartepe'de gençlere yönelik sürdürülen projeleri katılımcılarla paylaştı. Genç Akademiler aracılığıyla sağlanan eğitim desteğinin ve sosyal yaşam olanaklarının önemine değinildi. Yapımı devam eden yeni etüt merkezi ile Genç Akademi 3'ün kısa süre içinde hizmete açılacağı bilgisi verildi. Bu yatırımlarla öğrencilere ders çalışma, rehberlik ve sosyal etkinlik imkânları sunulacağı belirtildi.

Ritim spor merkezi ve gençlerin katılımı:

Kocaman ayrıca yakında kapılarını açacak olan Ritim Spor ve Aktif Yaşam Merkezi'nin gençlerin yeteneklerini keşfetmesine, spor yapmasına ve kişisel gelişimine katkı sağlayacağını anlattı. Belediye olarak gençlerin her alanda gelişimini destekleyen projelere öncelik verildiği, spor ve sanat odaklı alanların artırılacağı ifade edildi.

Sıra gecesi formatındaki program, müzik eşliğinde gençlere keyifli bir ortam sunarken Başkan Kocaman ile birebir iletişim kurma fırsatı da sağladı. Etkinlik gençlerin düşüncelerinin doğrudan duyurulduğu, önerilerin alınarak uygulamaya dönüştürüleceğinin tekrarlandığı bir buluşma olarak kayda geçti.

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, ÖĞRENCİLERLE SIRA GECESİNDE BULUŞTU. GENÇLERİN HAYALLERİNİ VE GELECEK HEDEFLERİNİ DİNLEYEN KOCAMAN, KARTEPE’DE EĞİTİMDEN SPORA GENÇLERE YÖNELİK HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ.