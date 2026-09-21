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Kartepe'de Genç Akademi gençlere beceri ve sanat sunuyor

Kartepe Belediyesi'nin Genç Akademi'si, İngilizce, robotik kodlama, resim, drama ve müzik başta olmak üzere üç merkezde yeni dönem kayıtlarını başlattı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kartepe'de Genç Akademi gençlere beceri ve sanat sunuyor

Genç Akademi yeni dönemde geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor

Kartepe Belediyesi tarafından gençlerin eğitim, sanat ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere düzenlenen Genç Akademi yeni döneme başladı. Programlar; dil öğrenimi, bilim ve teknoloji atölyeleri ile geleneksel ve modern sanat uygulamalarını bir araya getiriyor. Katılımcılara hem temel becerileri geliştirme hem de üretkenlik odaklı bir öğrenme ortamı sağlanması hedefleniyor.

Program çeşitliliği ve hedefleri

Akademide bu yıl öne çıkan eğitimler arasında İngilizce, robotik kodlama, 3D yazıcı ve bilim atölyesi bulunuyor; bu kursların amacı gençlerin yabancı dil, bilim ve teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmasını desteklemek. Sanat programları kapsamında ise işaret dili, resim, drama, ebru ve filografi dersleri yer alıyor. Ayrıca müzik eğitimleri de gençlerin ifade ve sahne deneyimini artırmak üzere düzenleniyor.

Merkezler ve kayıt süreçleri

Hizmetler üç farklı merkezde verilecek: Genç Akademi-1 Emekevler Mahallesi, Genç Akademi-2 Arslanbey Mahallesi olarak faaliyet gösterirken, yapımı devam eden Genç Akademi-3 kısa süre içinde Uzunçiftlik Mahallesi'nde öğrencilerini ağırlamaya başlayacak. Yeni dönem eğitim ve atölye programlarına katılmak isteyenler, ilgili Genç Akademi merkezlerine başvurarak kayıt ve program detayları hakkında bilgi alabilirler.

KARTEPE’DE GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM, SANAT VE KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARININ YER ALDIĞI GENÇ...

KARTEPE’DE GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM, SANAT VE KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARININ YER ALDIĞI GENÇ AKADEMİ’DE YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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