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Kartepe'de gençlere yol gösteren söyleşi: Beyhan Budak anıları ve motivasyonu paylaştı

Kartepe'de düzenlenen söyleşide Uzman Klinik Psikolog ve yazar Beyhan Budak, gençlere özgüven, motivasyon ve hedef belirleme üzerine pratik öneriler sundu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kartepe'de gençlere yol gösteren söyleşi: Beyhan Budak anıları ve motivasyonu paylaştı

Kartepe'de gençlere yönelik söyleşi

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Hep Genç Kartepe sloganıyla yürütülen etkinlik kapsamında, Uzman Klinik Psikolog ve yazar Beyhan Budak Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Program, gençlerin kişisel gelişimine odaklanan söyleşi formatında gerçekleştirildi ve yoğun ilgi gördü.

Gençlere verilen mesajlar:

Beyhan Budak, konuşmasında kişisel farkındalık, özgüven, motivasyon, insan ilişkileri ve hedef belirleme konularına değindi. Günlük yaşamdan örnekler vererek, zorluklarla karşılaşıldığında pes etmemenin, kendine inanmanın ve hayallerin peşinden gitmenin önemini vurguladı. Gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri için atılabilecek adımları sade ve uygulanabilir tavsiyelerle açıkladı; katılımcılara samimi bir anlatımla hem ilham hem de harekete geçirici motivasyon sundu.

Belediye ve eğitimcilerin vurguları:

Programda konuşan Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, gençlerin yalnızca akademik başarıya odaklanmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Gençlerimizin yalnızca akademik anlamda başarılı olmalarını değil, kendilerini tanıyan, özgüveni yüksek, hayallerinin peşinden cesaretle giden bireyler olmalarını istiyoruz. Her gencimizin farklı bir yeteneği, ayrı bir hayali ve büyük bir potansiyeli var. Bizim görevimiz de onların bu potansiyellerini keşfedebilecekleri imkanları sunmak. Gençlerimizin hayalleriyle büyüyen, onların enerjisiyle gelişen bir Kartepe için çalışıyoruz”.

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da programın kişisel ve sosyal gelişim açısından taşıdığı değere dikkat çekerek, “Gençlerimizin kendilerini tanımalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve hayata daha bilinçli hazırlanmalarına katkı sağlayan bu tür programları çok değerli buluyoruz. Bizlerle kıymetli bilgilerini paylaşan Beyhan Budak’a ve programın düzenlenmesinde emeği geçen Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a ve Kartepe Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Bu değerlendirmeler, belediye ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin gençlere yönelik sürekli bir destek sunduğunu ortaya koydu.

Söyleşi ve imza etkinliği:

Söyleşi, izleyicilerden gelen sorulara verilen yanıtlarla derinleşti; gençlerin motivasyon ve hedef belirleme süreçlerine dair pratik yaklaşımlar öne çıktı. Etkinlik sonunda Beyhan Budak çiçekle ödüllendirildi ve okurlarıyla yaptığı buluşmada kitaplarını imzalayarak öğrenciler ve velilerle sohbet etti. Kartepe Belediyesi'nin bu tür etkinlikleri, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine alan açma hedefini desteklemeye devam ediyor.

KARTEPE’DE ÖĞRENCİLER VE VELİLERLE BULUŞAN BEYHAN BUDAK, GENÇLERE ÖZGÜVEN, MOTİVASYON VE...

KARTEPE’DE ÖĞRENCİLER VE VELİLERLE BULUŞAN BEYHAN BUDAK, GENÇLERE ÖZGÜVEN, MOTİVASYON VE HEDEFLERİNE ULAŞMA KONUSUNDA TAVSİYELER VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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