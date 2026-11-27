Kartepe belediyesi hanımevi kadınların sosyal yaşamını güçlendiriyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Suadiye Hanımevi’nde kadınlarla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar ve kadınlara yönelik hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. "Kadının Yeri Başköşe" temasıyla düzenlenen programda Başkan Mustafa Kocaman, soruları yanıtlayarak öneri ve talepleri dinledi.

hanımevinin işlevi ve faaliyetleri:

Suadiye Mahallesi’nde hizmet veren Hanımevi, kadınların spor yapabileceği, çeşitli etkinliklerle sosyalleşebileceği ve komşuluk bağlarını güçlendirebileceği bir merkez olarak konumlanıyor. Başkan Kocaman, merkezin kadınların bir araya gelerek sosyal ilişkilerini geliştirmelerine imkan sağladığını vurguladı. Kocaman, "Hanımevimizi kadınlarımızın kendilerine zaman ayırabilecekleri, spor yapabilecekleri, dostluklarını pekiştirebilecekleri ve güzel hatıralar biriktirebilecekleri bir yaşam alanı olarak hayata geçirdik. Burası yalnızca bir spor ve etkinlik merkezi değil, aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, dostlukların büyüdüğü, muhabbetin eksik olmadığı bir buluşma noktası. Kadınlarımızın burayı sahiplenmesi, kendi etkinliklerini düzenlemesi ve evleri gibi benimsemesi bizleri çok mutlu ediyor. İstiyoruz ki Hanımevimiz kadınlarımızın enerjisiyle ve güzel sohbetleriyle daima canlı kalsın" dedi.

kadınlara yönelik yatırımlar:

Kocaman, ilçede kadınlara yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek 18 kadın spor merkezinin bulunduğunu ve Maşukiye'de kadınlara özel fitness salonunun hizmet verdiğini aktardı. Ayrıca Kocaman, Acısu'da ısıtmalı yüzme havuzunun da bulunacağı 2 bin metrekarelik spor kompleksinin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu, tesiste kadınlara özel gün ve seansların düzenleneceğini kaydetti.

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, SUADİYE HANIMEVİ'NDE KADINLARLA BİR ARAYA GELEREK İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE KADINLARA YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.