Dolar 48,9533 +0,01%
Euro 55,8150 +0,26%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.810,03 +0,67%
EUR/USD 1,1397 +0,15%
Brent Petrol 97,47 -2,74%
--°

Kartepe'de kovan desteğiyle arıcılık ve üretim güçleniyor

Kartepe Belediyesi, 125 arıcıya 250 takım kovan desteği vererek arıcılığın sürdürülebilirliğini ve yerel tarımsal üretimin güçlenmesini hedefliyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Kartepe'de kovan desteğiyle arıcılık ve üretim güçleniyor

Kovan desteği teslim edildi:

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen programda 125 arıcıya toplam 250 takım arı kovanı teslim edildi. Programa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman katıldı. Dağıtılan kovanlarla ilçedeki arıcılık faaliyetlerinin ve yerel tarımsal üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Arıcılığa ve yerel üretime katkı:

Etkinlikte Kartepe’nin zengin bitki örtüsü ve doğal yapısının arıcılık için taşıdığı potansiyel vurgulandı. Yetkililer, arıcılığın yalnızca bal üretimiyle sınırlı olmadığını; tozlaşma sayesinde meyve ve sebze üretimini de doğrudan etkilediğini belirtti. Sağlanan kovan desteğinin üreticilerin gelirine ve üretim sürekliliğine katkı sunması amaçlanıyor.

Üreticilere teslim edilen kovanların yeni sezonlarda daha fazla bal üretimine ve yerel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor. Destek, küçük ölçekli arıcıların kapasitesini artırmaya yönelik somut bir adım olarak nitelendirildi.

"Arıya yapılan yatırım toprağa yapılan yatırımdır":

Mustafa Kocaman programda yaptığı konuşmada, "Bugün burada yalnızca 250 takım kovan teslim etmiyoruz. Arıcımızın emeğine, toprağımızın bereketine ve Kartepe’mizin üretim gücüne katkı sağlıyoruz. Çünkü arıcılık sadece bal üretmek değildir. Arı varsa çiçek vardır, meyve vardır, bereket vardır. Arının doğadaki emeği, tarımsal üretimin devamlılığı açısından son derece kıymetlidir" dedi.

Üreten Kartepe'yi birlikte büyüteceğiz:

Kocaman, Kartepe’de üretimi güçlendirmenin belediyenin öncelikleri arasında olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kartepe’nin toprağı bereketli, doğası zengin, üreticisi çalışkan. Bizim görevimiz de bu emeğin yanında durmak, üreticimizin imkanlarını güçlendirmek. Bugün 125 arıcımıza 250 takım kovan desteği veriyoruz. Bu kovanların her birinin yeni üretimlere, daha fazla bala ve daha bereketli sezonlara vesile olmasını diliyorum. Üreten Kartepe’yi üreticilerimizle birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Tüm arıcılarımıza hayırlı ve bereketli olsun"

KARTEPE’DE 125 ARICIYA TOPLAM 250 TAKIM ARI KOVANI DESTEĞİ SAĞLANDI. ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLEN...

KARTEPE’DE 125 ARICIYA TOPLAM 250 TAKIM ARI KOVANI DESTEĞİ SAĞLANDI. ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLEN KOVANLARLA İLÇEDE ARICILIĞIN VE YEREL TARIMSAL ÜRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da hayvan pazarlarına geçici kapatma kararı alındı
images

Başkentteki Malezya milli günü resepsiyonuna bakan Yaşar Güler ve kuvvet komutan...
images

Uzun süren ağrının nedeni 13 santimetrelik kitle çıktı: hasta taburcu edildi
images

Vali Aydoğdu’dan Altundarak’a yeni görevinde başarı dileği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hayrabolu'da 20 günlük kayıptan sonra evinde ölü bulundu: Tuncer Herekeli

Emet'te zorlu arazide çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Komşuluk kavgası otoparkta kaldı: Keçiören'de üç tutuklama

Feriköy'de genç öğrencinin ölümü adli incelemeye taşındı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı