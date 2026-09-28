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Kartepe'de off-road şenliğinde zorlu etaplar ve yüksek tempolu mücadele

Kartepe Off-Road Doğa Şenliği'nde Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, iki gün boyunca extreme ve sürat etaplarında zorlu parkurlarda yarıştı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kartepe'de off-road şenliğinde zorlu etaplar ve yüksek tempolu mücadele

zorlu parkurlar ve yoğun katılım:

Kartepe Off-Road Doğa Şenliği, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle Maşukiye Mahallesi'nde düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda sporcu iki gün boyunca doğal arazi koşullarında araçlarının performansını ve sürüş becerilerini sergiledi. Etkinlik, bölgenin coğrafi yapısının off-road sporuna sağladığı avantajı ortaya koydu ve alana gelen sporseverlerin ilgisini çekti.

etapların doğası ve yarış temposu:

Şenliğin ilk günü gerçekleştirilen extreme etabında yarışmacılar engebeli arazide ve zorlu engellerde ustalıklarını sınadı; ikinci gün yapılan sürat parkurunda ise pilotlar zamana karşı yarışarak hız ve hassasiyetlerini test etti. Sürücülerin teknik geçişleri, araçların motor gücüyle birleşen yüksek tempo, organizasyonu izleyenler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

kamu vurgusu ve yerel değerlendirme:

Yarışları takip eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçenin doğal potansiyelinin farklı spor branşlarına olanak tanıdığını vurguladı. Kocaman, "Dağımız, ormanlarımız, parkurlarımız ve doğal güzelliklerimizle bisikletten off-road’a, doğa yürüyüşlerinden motor sporlarına kadar birçok branşa ev sahipliği yapıyoruz. Kısacası Kartepe spora çok yakışıyor. Gençlerimizin sporla daha fazla buluşmasını çok önemsiyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ödül töreni ve dereceye girenler:

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupaları verildi. Organizasyon sonuçlarına göre Extreme Hız Etabı genel klasmanında Selim Türk birinci oldu. Sürat Parkuru genel klasmanında ise İbrahim Terzi ve Abdullah Ercan ekibi birinci, Sertan Tantan ve Burak Öztaş ekibi ikinci, Fatih Meriç ve Soner Çatak ekibi ise üçüncü sırada yer aldı. Tören, katılımcıların ve izleyicilerin etkinliğe gösterdiği desteğin altını çizdi.

KARTEPE&#039;DE BU YIL DÜZENLENEN &quot;KARTEPE OFF-ROAD DOĞA ŞENLİĞİ&quot;NDE, TÜRKİYE&#039;NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN...

KARTEPE'DE BU YIL DÜZENLENEN "KARTEPE OFF-ROAD DOĞA ŞENLİĞİ"NDE, TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN GELEN SPORCULAR İKİ GÜN BOYUNCA ZORLU PARKURLARDA MÜCADELE ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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