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Kartepe'de ring ve teleferikle kuzuyayla'ya 905 sporcunun yolculuğu

Kartepe’de düzenlenen Büyükşehir Kocaeli Ultra Trail’de 905 sporcuya Kuzuyayla’ya ücretsiz ring ve indirimli teleferik ile ulaşım sağlandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kartepe'de ring ve teleferikle kuzuyayla'ya 905 sporcunun yolculuğu

Kartepe’de uluslararası düzeyde ulaşım organizasyonu

Kartepe’nin doğal ortamında gerçekleştirilen Büyükşehir Kocaeli Ultra Trail, toplam 905 sporcuyu Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda bir araya getirdi. Etkinliğe özel ulaşım düzenlemeleri, katılımcı ve ziyaretçilerin erişimini kolaylaştırmak üzere planlandı. Organizasyona gelen araçlar için Derbent Teleferik Otopark hizmet verirken, otoparka bırakılan araçlardan yarış alanına ulaşım belediyenin sağladığı ağ üzerinden sağlanıyor.

ücretsiz ring seferleri ve programı:

Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak ve katılımcıların rahatça ulaşmasını temin etmek amacıyla ücretsiz ring servisleri düzenledi. Derbent Teleferik Otopark’tan hareket eden ring araçları, sporcu ve ziyaretçileri düzenli periyotlarla Kuzuyayla’ya taşıyor. Ring servisleri, 50K yarışının startı için 04.30’da ve 15K yarışının startı için 07.00’de seferlere başladı.

teleferik avantajı ve parkur detayları:

Katılımcılar ve izleyiciler, ring servisleriyle birlikte teleferik seçeneklerini kullanarak Kartepe’nin manzaralarını izleyerek Kuzuyayla’ya ulaştı. Organizasyon süresince teleferik hizmeti %25 indirimli sunularak ulaşım daha avantajlı hale getirildi. Yarışta 15K Geyik Patikası ve 50K Sisler Dağı olmak üzere iki ana parkur bulunuyor; 15K kategorisinde 756, 50K kategorisinde ise 149 sporcu start aldı.

Bu ulaşım düzenlemeleri, hem yarışçıların performans öncesi stressini azaltmayı hem de etkinlik alanındaki trafiği düzenlemeyi hedefliyor. Kuzuyayla Tabiat Parkı merkezli organizasyon, katılımcılara hem zorlu bir yarış deneyimi hem de doğayla iç içe bir ulaşım deneyimi sundu.

KARTEPE’NİN EŞSİZ DOĞASINDA DÜZENLENEN ULTRA TRAİL HEYECANINA KATILAN 905 SPORCU VE ZİYARETÇİLERİN...

KARTEPE’NİN EŞSİZ DOĞASINDA DÜZENLENEN ULTRA TRAİL HEYECANINA KATILAN 905 SPORCU VE ZİYARETÇİLERİN KUZUYAYLA TABİAT PARKI’NA ULAŞIMI, ÜCRETSİZ RİNG SERVİSLERİ VE TELEFERİK SEFERLERİYLE SAĞLANIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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