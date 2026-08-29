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Kartepe'de sisli parkurlarda 905 sporcunun ultra trail sınavı

Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen Büyükşehir Ultra Trail'de 50K ve 15K etaplarda toplam 905 sporcu sisli ve zorlu parkurlarda yarışıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kartepe'de sisli parkurlarda 905 sporcunun ultra trail sınavı

Kocaeli'nin doğa sporları etkinliğinde adrenalin ve keşif bir arada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Büyükşehir Kocaeli Ultra yarışları, Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda sabah saatlerinde start aldı. Etkinlik, doğanın kalbinde düzenlenen yarışların yanı sıra gün boyu sürecek etkinlikler ve müzik programıyla kente hareketlilik getirdi.

yarışma detayları:

Organizasyonda iki farklı etap yer aldı. Sabah 07.00'de başlayan 50K Sisler Dağı etabına 149 sporcu katıldı; parkur, sisli ve engebeli arazi koşullarıyla atletlerin dayanıklılığını sınadı. Öğleden önceki etap ise saat 10.00'da, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş tarafından verilen startla başlayan 15K Geyik Patikası oldu ve bu etapta 756 sporcu mücadele etti. Toplamda etkinlikte 905 sporcu yer aldı.

ödüller ve günün programı:

Yarışta genel klasmanda dereceye giren sporculara maddi ödüller verilecek; birinciler 41 bin TL, ikinciler 35 bin TL, üçüncüler ise 30 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Organizasyon kapsamında sporun yanı sıra çeşitli etkinlikler ve gün sonunda düzenlenecek Bitinya Konseri ile katılımcılar ve izleyiciler için kapsamlı bir program planlandı.

Türkiye’nin önemli doğa turizmi parkurlarından birinde gerçekleşen yarış, Kartepe'nin tanıtımına katkı sağlarken sporculara da zorlu doğa koşullarında performanslarını sergileme fırsatı sundu. Sisli parkurlar, hava ve arazi şartlarının belirlediği ekstra zorluklarla birlikte etapları unutulmaz kıldı ve bitiş çizgisindeki ödül mücadelesine heyecan kattı.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDEKİ ÖNEMLİ TURİZM NOKTALARINDAN KUZUYAYLA TABİAT PARKI’NDA DÜZENLENEN...

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDEKİ ÖNEMLİ TURİZM NOKTALARINDAN KUZUYAYLA TABİAT PARKI’NDA DÜZENLENEN ULTRA TRAİL YARIŞLARI, 50 VE 15 KİLOMETRELİK PARKURLARDA 905 SPORCUNUN KATILIMIYLA BAŞLADI. DOĞAYLA İÇ İÇE ZORLU VE SİSLİ PARKURLARDA MÜCADELE EDEN SPORCULAR, DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN KIYASIYA YARIŞIYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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