Dolar 49,1627 +0,10%
Euro 55,1373 -0,02%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.584,69 +0,22%
EUR/USD 1,1222 -0,01%
Brent Petrol 100,45 +0,13%
--°

Kartepe’ye yeni güvenlik adresi: polis merkezi tamamlanma aşamasında

Kartepe'de yapımı süren Polis Merkezi Amirliği'nin kaba inşaatı bitti; iç ve dış işleri tamamlandığında merkez bölge hizmetine açılacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kartepe’ye yeni güvenlik adresi: polis merkezi tamamlanma aşamasında

Kartepe polis merkezinde kaba inşaat tamamlandı:

Kartepe'de yapımı süren Polis Merkezi Amirliği binasının kaba inşaatı tamamlandı. Yapı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sınırları içinde, Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında inşa ediliyor.

İç ve dış düzenlemeler sürüyor:

Binanın kalan imalatları için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kaba inşaatın tamamlanmasının ardından iç mekân düzenlemeleri, dış cephe çalışmaları ve gerekli altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından Polis Merkezi Amirliği'nin hizmete açılması planlanıyor.

Bölgede güvenlik hizmetleri hedefi:

Yeni merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede yürütülen güvenlik hizmetlerinin daha etkin sunulması ve vatandaşların polis hizmetlerine erişiminin kolaylaşması hedefleniyor. Hizmete alındığında merkez, yerel güvenlik organizasyonunda önemli bir rol üstlenecek.

KOCAELİ&#039;NİN KARTEPE İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ BİNASININ KABA İNŞAATI...

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ BİNASININ KABA İNŞAATI TAMAMLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karacabey'de yürüyüş: gökçe için adalet talebi sokaklara taşındı
images

Yurt formunda stadyum: Bişkek Arena Orta Asya'nın en büyüğü açıldı
images

Polis radyosunun 74. kuruluş yıldönümünde stüdyodan güven mesajı
images

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile değerlerini vurgulayarak AileFest'i ziyaret etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Trump Flydubai vakasında İran'ı sorumlu tuttu; başkan yardımcısı JD Vance farklı görüş açıkladı

Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp