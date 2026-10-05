Kartepe’ye yeni güvenlik adresi: polis merkezi tamamlanma aşamasında

Kartepe polis merkezinde kaba inşaat tamamlandı:

Kartepe'de yapımı süren Polis Merkezi Amirliği binasının kaba inşaatı tamamlandı. Yapı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sınırları içinde, Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında inşa ediliyor.

İç ve dış düzenlemeler sürüyor:

Binanın kalan imalatları için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kaba inşaatın tamamlanmasının ardından iç mekân düzenlemeleri, dış cephe çalışmaları ve gerekli altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından Polis Merkezi Amirliği'nin hizmete açılması planlanıyor.

Bölgede güvenlik hizmetleri hedefi:

Yeni merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede yürütülen güvenlik hizmetlerinin daha etkin sunulması ve vatandaşların polis hizmetlerine erişiminin kolaylaşması hedefleniyor. Hizmete alındığında merkez, yerel güvenlik organizasyonunda önemli bir rol üstlenecek.

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ BİNASININ KABA İNŞAATI TAMAMLANDI.