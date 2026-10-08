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Karuk: Tavşanlı Linyitspor'u çim zeminde üst seviyeye taşıyacağız

Caner Karuk, Tavşanlı Linyitspor'un hazırlıklarını, Ege grubunun avantajlarını ve taraftar desteğiyle kulübü profesyonel liglere taşıma hedefini açıkladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karuk: Tavşanlı Linyitspor'u çim zeminde üst seviyeye taşıyacağız

hazırlık süreci ve antrenmanlar:

TKİ Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Caner Karuk, Tunçbilek Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarına yeni sezon hazırlıklarını ve lig hedeflerini anlattı. Teknik heyette yardımcı antrenörler Ali Nur Özer ve Kemal Atalan, kaleci antrenörü İlhan Yılmaz ile analizci Poyraz Aydoğdu da yer alarak çalışmalara aktif katkı veriyor.

Hazırlık döneminin dördüncü haftasındaki ağır yükleme etaplarını tamamladıklarını belirten Karuk, fikstürün açıklanmasını beklediklerini söyledi. Takımın durumunu görmek için Belediye Kütahyaspor U19 ve Ankara Bağlumspor ile oynanan hazırlık maçlarının planlandığı gibi ilerlediğini ifade etti ve özel maçların oyuncu profilini değerlendirme açısından önemine dikkat çekti.

çim saha avantajı ve grup değerlendirmesi:

Bu sezon Ege grubunda mücadele edecek olmalarını değerlendiren Karuk, çim sahada çalışma imkanının futbol kalitesine olumlu yansıyacağını vurguladı: "Ege grubunda yer almak bizim açımızdan sevindirici. Antrenmanlarımızı ve maçlarımızı çim sahada yapıyor olmamız futbol kalitemize olumlu yansıyacaktır." Geçen yılın Ankara grubunda maçların çoğunun sentetik sahada oynandığını hatırlatan Karuk, buna göre kadro oluşturduklarını ve grubu yakından takip ettiklerini kaydetti.

kulüp kimliği, takım ruhu ve hedefler:

Karuk, TKİ Tavşanlı Linyitspor'un Türk futbolundaki yerini ve camianın gücünü öne çıkararak kulübün geçmişte Süper Lig'e çok yakın olduğunu hatırlattı. Kulübün dışarıdaki algısına dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Tavşanlı’nın ismi dışarıda o kadar büyük ki, hangi deplasmana gitsek sadece Tavşanlı ismini görmek için maça gelen futbolseverler var. Bu kulüp zamanında Süper Lig’i tek maçla kaçırmış dev bir camia."

Hazırlıkların zorlu geçmesine rağmen oyuncuların moral ve birlikteliğinden memnun olduklarını söyleyen Karuk, "Birbirini tanıyan, hem futbolculuğuna hem de karakterine kefil olduğumuz bir oyuncu grubuyla yola çıktık. Tavşanlı Linyitspor formasının ağırlığını taşıyabilecek isimleri kadromuza kattık" ifadelerini kullandı. Fiziksel anlamda yoğun bir süreç yaşandığını ancak sahadaki neşenin ve uyumun yüksek olduğuna dikkat çekti.

Taraftar desteğinin takım için belirleyici olduğuna vurgu yapan Karuk, geçen sezon iç sahada elde edilen başarının en büyük mimarının taraftarlar olduğunu belirtti: "Geçtiğimiz sezon taraftarımızın desteğiyle play-off oynama başarısı gösterdik. Eşme maçında galibiyeti tamamen taraftarımızın coşkusu getirdi." Karuk, camia ve taraftarın birlikteliğiyle kulübü hak ettiği profesyonel liglere yeniden taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR

TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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