Kaş kırsal yollarında 16 kilometrelik asfalt seferberliği

Çalışmanın kapsamı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, Kaş ilçesinin kırsal mahallelerindeki yol çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Uğrar Mahallesi'ni Kızılağaç ve Akörü mahallelerine bağlayan güzergâhta 16 kilometrelik sathi asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor.

Bu hat, Uğrar, Kızılağaç ve Akörü'nin yanı sıra Çataloluk, Sarıbaşlar, Çukurhayıt ve Taşlı mahalleleri tarafından da aktif şekilde kullanılıyor. Beş köy üzerinden geçen yol hattı Sütleğen-Gömbe hattına kadar uzanıyor ve çalışmanın tamamlanmasıyla bölge halkının yıllardır yaşadığı ulaşım sıkıntısının önemli ölçüde giderilmesi hedefleniyor.

40 yıllık yenileme ihtiyacı:

Yaklaşık 40 yıldır kapsamlı bir yenileme çalışması yapılmayan yol, yıpranmış ve bozulmuş yüzeyi nedeniyle sürücüler açısından güvenlik sorunları oluşturuyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmanın 48 milyon 500 bin liralık yatırım bedeliyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sathi asfalt uygulamasının tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi; bölge halkının günlük yaşamında yaşanan erişim sorunlarının azalması bekleniyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAŞ’IN KIRSAL MAHALLELERİNDE YOL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. İLÇEYE YAKLAŞIK 15 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ UĞRAR MAHALLESİ’Nİ KIZILAĞAÇ VE AKÖRÜ MAHALLELERİNE BAĞLAYAN 16 KİLOMETRELİK YOLDA SATHİ ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.