Kasadaki uykuyu fırsat bilen hırsız kameraya böyle yansıdı

Aksaray'da market hırsızlığı güvenlik kamerasında

Aksaray Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 24 saat açık olan bir markette sabah saat 04.00 civarında meydana gelen olayın görüntüleri, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarına göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, kasada uyuyan market sahibinin durumundan faydalanarak raflardan çeşitli ürünleri alıp tüketti ve daha sonra paketleyip çıktı.

görüntülerdeki anlar:

Kayıtlarda şahsın rahat tavırları dikkat çekiyor. Önce markette gezinen kişi salam, sucuk, ekmek ve çikolata gibi ürünleri eline alıp yedi veya taşıdı; ardından elini kolunu sallaya sallaya marketten çeşitli ürünleri çaldı. O anlarda şahsın aldıklarını market dışına çıktığında 20 metre ileride kaldırıma koyduğu ve tekrar içeri döndüğü görülüyor. Bu gelişin ardından kasa arkasındaki sigaralara yönelen zanlı birkaç paket sigara aldı.

market sahibinin uyanması ve sonrasında:

Zanlının sigaraları almaya çalıştığı sırada market sahibi Ümit Ok (35) uyanıyor. Uyku sersemliğiyle olan biteni anlamayan Ok, zanlıya "Yorulma sen dur" diyerek davranıyor; zanlı ise "Aradığım sigarayı bulamadım" diyerek hiçbir şey olmamış gibi kasadan sigarayı alıp parasını ödüyor. Ok, şüphelenip güvenlik kameralarını incelediğinde ürünlerin çalındığını fark ediyor ve görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oluyor.

Olayı anlatan Ümit Ok, marketin 7/24 çalıştığını belirterek sabah saat 04.00 sularında bir kişinin uyudukları sırada içeri girip ürünleri çaldığını aktardı. Ok, "İhtiyacı varsa verelim yesin, içsin önemli değil ama çalmak nedir kardeşim? İnsanların emeğini niye çalıyorlar?" diyerek zanlıdan şikayetçi olduğunu ve gereğinin yapılmasını istediğini söyledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, küçük işletmelerin gece saatlerindeki savunmasızlığını ve tek başına çalışan esnafın karşılaştığı güvenlik risklerini gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AKSARAY’DA MARKET SAHİBİNİN KASADA UYUDUĞUNU FIRSAT BİLEN HIRSIZ, HEM ÇALDIĞI ÇİKOLATALARI YEDİ HEM DE DAKİKALARCA ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA MARKETİ SOYDU. O ANLAR ANBEAN MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.