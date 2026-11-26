Kasapoğlu'nun Berlin ziyaretinde öne çıkan mesajlar

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi'nin (NATO PA) Berlin'de düzenlenen 72. Yıllık Oturumu'ndaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Kasapoğlu, oturumda Türkiye'nin öncelikli gündemlerini, Karadeniz güvenliği, terörle mücadele ve Avrupa savunmasına ilişkin önerileri delegasyon adına paylaştığını belirtti.

Avrupa savunmasına tam katılım çağrısı:

Kasapoğlu, Berlin oturumlarında Türkiye'nin vurgusunun müttefik güvenliğinin bölünmezliği olduğunu ifade etti. NATO–AB iş birliğinin gündemde yer aldığını kaydeden Kasapoğlu, Avrupa'ya yönelik savunma girişimlerinin tüm müttefiklere açık olması gerektiğini söyledi ve Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO müttefiklerinin de bu girişimlere ayrım gözetilmeksizin dahil edilmesinin önemini dile getirdi.

Savunma ticareti ve ortak üretim önerileri:

Türk Delegasyonu tarafından Siyasi Komisyon çalışmalarında sunulan üç değişiklik önergesinin kabul edildiğini aktaran Kasapoğlu, kabul edilen değişikliklerin metne Türkiye'nin yaklaşımını taşıdığını vurguladı. Buna göre Avrupa savunma girişimlerinin tüm müttefiklere açık olması ve müttefikler arasında savunma sanayisi iş birliğini sınırlandıran engellerin kaldırılması yönünde bir çerçeve desteklendi.

Kasapoğlu, savunma ticaretine ilişkin olarak ihracat kısıtlamaları ve örtülü ambargoların kaldırılması gerektiğini belirtti. Ortak geliştirme, ortak üretim ve teknoloji transferinin İttifakın savunma kapasitesini ve tedarik güvenliğini güçlendireceğini söyledi ve bu alanlarda Lahey zirvesinde ve Ankara'daki taahhütlerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Terörizmle mücadele ve güney kanadı önceliği:

Kasapoğlu, terörizmin NATO müttefiklerinin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu belirterek, İttifakın 360 derece güvenlik yaklaşımı çerçevesinde terörle mücadele ve güney kanadındaki tehditlere gereken önceliğin verilmesi gerektiğini ifade etti. Bu bakış açısının NATO gündeminde kalıcı bir yer tutması gerektiğini vurguladı.

Karadeniz güvenliği ve Montrö'nün rolü:

Karadeniz'in bölgesel ve uluslararası istikrar açısından taşıdığı öneme değinen Kasapoğlu, 'Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineledik' sözleriyle Türkiye'nin duruşunu netleştirdi. Kasapoğlu, ayrıca 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin titizlikle uygulanması, Karadeniz’de istikrarın korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi açısından önem taşıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan tarafından oluşturulan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun kıyıdaş müttefikler arasında seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik somut bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Genel Kurul'da ayrıca Asamble'nin yeni dönem yönetimi belirlendi. NATO PA Başkanlığına seçilen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brendan Boyle'u tebrik eden Kasapoğlu, Boyle ile yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğini ve başkanlığın transatlantik bağa katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Yıllık oturumda karar tasarılarının görüşülmesi sürerken, Asamble'nin 2027 yılı bütçesine ilişkin süreç de tamamlandı. Kasapoğlu, Berlin temaslarının Türkiye'nin savunma politikalarına ilişkin mesajlarının karar metnine yansıdığını ve delegasyonun ilettiği önceliklerin müzakere sürecinde somutlaştığını ifade etti.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI VE AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET KASAPOĞLU (ORTADA), KARADENİZ GÜVENLİĞİNİN BÖLGESEL VE ULUSLARARASI İSTİKRAR AÇISINDAN TAŞIDIĞI ÖNEME DİKKAT ÇEKTİ.