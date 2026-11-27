Kasapoğlu'nun tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Kasapoğlu sosyal medya paylaşımında, "Gürcistan’da Beşiktaşlı taraftarlarımıza yönelik gerçekleşen çirkin müdahaleyi şiddetle kınıyoruz" diyerek olayları kınadı ve Beşiktaş taraftarlarının sergilediği tutuma destek verdiğini bildirdi.

Beşiktaş'ın sahadaki duruşu ve galibiyet:

Karşılaşmada Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından da görüşlerini paylaşan Kasapoğlu, "Küstahlığa en okkalı cevabı sahada veren Beşiktaş’ımızı yürekten kutluyorum" ifadeleriyle takımın performansını ve galibiyetini tebrik etti.

Dayanışma ve mesajın kapsamı:

Kasapoğlu açıklamasında, Batum'da gösterilen tavrı Beşiktaşlı kardeşlerinin şahsında Türkiye'nin onurlu ve kararlı duruşunun bir örneği olarak niteleyerek, en güçlü desteğini dile getirdi. Ayrıca haksızlık karşısında tek yürek olunmasının önemine vurgu yaptı.

Eski bakan, paylaşımında ayrıca "Haksızlık karşısında tek yürek olan, en asil değerlerin timsali güzide kulüplerimizi de gönülden tebrik ediyorum" sözleriyle kulüplere ve taraftarlara geniş bir kutlama mesajı iletti.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET KASAPOĞLU, GÜRCİSTAN’IN BATUM KENTİNDE BEŞİKTAŞ İLE İSRAİL TEMSİLCİSİ HAPOEL BEER-SHEVA ARASINDA OYNANAN UEFA AVRUPA LİGİ KARŞILAŞMASI ÖNCESİNDE VE SONRASINDA BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA YÖNELİK YAŞANAN OLAYLARA TEPKİ GÖSTERDİ.