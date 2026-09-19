Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dört şüpheli sulh ceza hakimine sevk edildi

Soruşturmada yeni adım

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada, 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'na ilişkin işlemler kapsamında dört kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısı ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları bulunuyor.

Operasyon ve gözaltılar:

İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltılar gerçekleştirildi. Operasyonda, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile cezaevi savcısı ile birlikte emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur yakalandı. Uğur, Kıbrıs'tan dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. İşlemler tamamlandıktan sonra şüpheliler Silivri Adliyesine sevk edildi.

Savcılığın talebi ve yöneltilen suçlamalar:

Savcılık, şüpheliler hakkında farklı adli tedbir talepleri sundu. Sağlık durumları ve yaşları göz önünde bulundurularak Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur için 'suç örgütüne üye olma' suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildi. Diğer yandan Ali İşgören ve Necip Doğan hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk yapıldığı bildirildi.

Soruşturma, Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılmıştı; savcılık işlemleri tamamlanarak Sulh Ceza Hakimliği'nin vereceği kararlar bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi