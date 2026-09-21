Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Osman Arslan, Ömer Vatan ve Kazım Beyke adliyeye getirildi

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan ile dönemin müdür ve vardiya amiri Silivri Adliyesi'ne getirildi.