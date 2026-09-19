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Kaşif Kozinoğlu'nun son anlarına dair görüntüler soruşturma dosyasına girdi

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü güne ait olduğu ileri sürülen görüntüler soruşturma dosyasına girdi; yetkililer görüntüleri inceliyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaşif Kozinoğlu'nun son anlarına dair görüntüler soruşturma dosyasına girdi

Yeni görüntüler soruşturma dosyasına eklendi

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya, öldüğü güne ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler dahil edildi. Kayıtların savcılık dosyasına konulduğu belirtildi.

Görüntülerin içeriği ve iddialar:

Dosyaya giren görüntülerde bazı anlarda ışıkların kapatıldığı göze çarpıyor. Görüntülerin gerçekten 2011 tarihine ait olup olmadığı ve kaynağının doğruluğu savcılık ve teknik ekipler tarafından değerlendiriliyor. Henüz görüntülerin bağımsız uzmanlarca doğrulandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

soruşturmanın yönü ve beklentiler:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü sürdüğü kaydedildi. Yeni görüntülerin dosyaya eklenmesinin ardından savcılığın teknik inceleme, dijital analiz ve tanık beyanları gibi adımlarla delillerin bütüncül değerlendirmesini yapması bekleniyor.

Olayla ilgili resmi makamlardan gelecek açıklamalar ve yapılacak analizlerin sonuçları, soruşturmanın seyrini ve dosyaya giren kayıtların önemini netleştirecek.

Kaşif Kozinoğlu&#039;nun öldüğü güne ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı

Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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