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Kasıkta şişlik olmadan ortaya çıkabilen sporcu fıtığının işaretleri

Spor sırasında tekrarlayan kasık ağrıları, halk arasında sporcu fıtığı diye bilinen atletik pubaljinin belirtisi olabilir; şişlik her zaman görülmez.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kasıkta şişlik olmadan ortaya çıkabilen sporcu fıtığının işaretleri

spor sırasında belirginleşen kasık ağrısı neden önemli:

Spor yaparken özellikle koşu, sprint ve ani vuruş hareketleri sırasında ortaya çıkan kasık ağrıları sık görülür ve sıklıkla ihmal edilir. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Aktekin bu yakınmanın halk arasında 'sporcu fıtığı' olarak bilinen atletik pubalji ile ilişkilendirilebileceğini belirtiyor. Bu tabloda klasik kasık fıtıklarında görülen belirgin şişlik çoğunlukla yoktur; ağrı ön plandadır.

belirtiler ve klinik özellikler:

Tanımlanan en belirgin şikayet spor sırasında aniden başlayan kasık ağrısıdır. Hastalar genellikle koşma, sprint veya ani vuruşların ardından ağrının arttığını ifade eder. Prof. Dr. Ali Aktekin, muayenede klasik fıtık bulgularının yokluğunun yanı sıra bölgedeki kas, tendon veya fasya yapılarına bağlı zayıflığın ağrı oluşturduğunu vurguluyor.

tanı süreci ve görüntüleme yöntemleri:

Teşhis koyarken muayene bulguları ile birlikte görüntüleme önem taşır. Prof. Dr. Ali Aktekin, bu hastalarda ultrason ve MR gibi yöntemlerle değerlendirmenin yapıldığını ve böylece gerçekten fıtık olup olmadığının ayırt edildiğini söylüyor. Görüntüleme, kas ve tendon yapılarına ilişkin zayıflıkları ve inflamasyonu saptamada yardımcı olur.

konservatif tedavi seçenekleri:

İlk basamak tedavi genellikle dinlenme, fizik tedavi programı ve gerekliyse ağrı kesici ilaçlardan oluşur. Bu yaklaşımlar çoğu hastada semptomları hafifletebilir. Prof. Dr. Aktekin, tekrarlayan veya günlük yaşamı etkileyen ağrılarda erken değerlendirme yapılmasının tedavi başarısı açısından önemli olduğunu belirtiyor.

cerrahi tedavi ve spora dönüş:

Konservatif tedaviye yanıt alınamayan veya ilerlemiş olgularda cerrahi seçenekler gündeme gelir. Ameliyatlar açık veya kapalı yöntemlerle yapılabilmektedir; uygun adaylarda kapalı endoskopik yöntem tercih ediliyor. Operasyon sırasında zayıflayan bölge meş (yama) ile desteklenerek dokuların güçlendirilmesi amaçlanır.

ameliyat sonrası süreç:

Ameliyat sonrası rehabilitasyon aşamalıdır. Prof. Dr. Ali Aktekin, spora dönüşün önce hafif yürüyüşlerle başlayıp doktor kontrolü ve fizik tedavi eşliğinde ilerletilmesi gerektiğini belirtiyor. Hastaların çoğu için yaklaşık 4 ila 8 hafta içinde kademeli olarak spor hayatına dönülebildiği ifade ediliyor.

Sonuç olarak, kasıkta şişlik olmasa bile tekrarlayan spor kaynaklı ağrılar göz ardı edilmemeli; zamanında muayene ve uygun görüntüleme ile doğru tanı konarak konservatif veya cerrahi tedavi planlanmalıdır.

SPOR SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KASIK AĞRISI, ÖZELLİKLE KOŞU, SPRİNT VE ANİ VURUŞ YAPAN SPORCULARIN...

SPOR SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KASIK AĞRISI, ÖZELLİKLE KOŞU, SPRİNT VE ANİ VURUŞ YAPAN SPORCULARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARIN BAŞINDA GELİYOR. HALK ARASINDA "SPORCU FITIĞI"OLARAK BİLİNEN ATLETİK PUBALJİ OLARAK ADLANDIRILAN BU DURUMDA, DİĞER FITIKLARDAN FARKLI OLARAK KASIK BÖLGESİNDE BELİRGİN BİR ŞİŞLİK GÖRÜLMEYEBİLİYOR. GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. ALİ AKTEKİN, SPORCU FITIĞINDA ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLERİ VE TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ ANLATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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