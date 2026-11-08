Kasım doğumlulara huzurevinde müzikli doğum günü kutlaması

Kutlama etkinliği:

Çukurova ilçesinde bulunan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde kasım ayında dünyaya gelen huzurevi sakinlerinin doğum günü için bir program düzenlendi. Etkinlikte yaş pasta kesildi ve konuklara sürpriz yapıldı.

Programa katılanlar sevilen şarkıları dinledi; sakinler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi ve anları paylaştı. Kutlama sırasında duygusal ve neşeli anlar bir arada yaşandı.

Sakinlerin tepkisi:

Doğum günü sürprizi karşısında huzurevi sakinleri duygu dolu anlar yaşadı. Bazıları anılarını paylaşırken, diğerleri müziğin ve sohbetin tadını çıkararak günü keyifli geçirdi.

Programın amacı:

Etkinlik, kasım ayında doğan sakinleri onurlandırmayı ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedefledi. Pasta kesimi ve müzikli kutlama, huzurevi sakinlerine moral ve paylaşım fırsatı sundu.

ADANA’DA HUZUREVİ SAKİNLERİ, DÜZENLENEN MÜZİK PROGRAMI VE DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELEREK KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.