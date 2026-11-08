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Kasım doğumlulara huzurevinde müzikli doğum günü kutlaması

Çukurova'daki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde kasım ayında doğan sakinler için pasta, müzik ve sürprizle doğum günü kutlaması yapıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kasım doğumlulara huzurevinde müzikli doğum günü kutlaması

Kutlama etkinliği:

Çukurova ilçesinde bulunan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde kasım ayında dünyaya gelen huzurevi sakinlerinin doğum günü için bir program düzenlendi. Etkinlikte yaş pasta kesildi ve konuklara sürpriz yapıldı.

Programa katılanlar sevilen şarkıları dinledi; sakinler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi ve anları paylaştı. Kutlama sırasında duygusal ve neşeli anlar bir arada yaşandı.

Sakinlerin tepkisi:

Doğum günü sürprizi karşısında huzurevi sakinleri duygu dolu anlar yaşadı. Bazıları anılarını paylaşırken, diğerleri müziğin ve sohbetin tadını çıkararak günü keyifli geçirdi.

Programın amacı:

Etkinlik, kasım ayında doğan sakinleri onurlandırmayı ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedefledi. Pasta kesimi ve müzikli kutlama, huzurevi sakinlerine moral ve paylaşım fırsatı sundu.

ADANA’DA HUZUREVİ SAKİNLERİ, DÜZENLENEN MÜZİK PROGRAMI VE DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA...

ADANA’DA HUZUREVİ SAKİNLERİ, DÜZENLENEN MÜZİK PROGRAMI VE DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELEREK KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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