Kasım indirimlerinde şeffaflık için denetimler sıkılaştırıldı

Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı indirim kampanyaları sürecinde tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Mağaza ve işletmelerde yapılan kontrollerde, indirimli ürünlerin fiyat etiketleri, etiketlerin okunabilirliği ve raf ile kasa fiyatları arasındaki uyum öncelikli olarak incelendi.

Denetim kapsamı ve uygulama:

Yıl boyunca sürdürülen rutin denetimler, kasım ayında firmaların kampanya duyurularının artması üzerine sıklaştırıldı. Denetimlerde ürünlerde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, etiket üzerindeki bilgilerin güncel ve okunaklı olup olmadığı ve raf fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki farklılıklar mercek altına alındı. İşletme yetkililerine, tüketiciyi yanıltıcı fiyat uygulamalarından kaçınılması yönünde bilgilendirmeler yapıldı; mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen işletmeler hakkında ise idari yaptırımlar uygulandı.

Tüketici bilgilendirmesi ve şikayet kanalları:

Yetkililer, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin yüksek indirim vaatlerine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara, ürünlerin geçmiş dönem fiyatlarını karşılaştırmaları ve kampanya şartlarını dikkatle incelemeleri tavsiye edildi; bu tür önlemlerin olası mağduriyetleri engelemeye yardımcı olduğu belirtildi. Karşılaşılan fiyat etiketi ihlalleri ve gerçeği yansıtmayan indirim uygulamaları, Alo 175 Tüketici Hattı, HFA Mobil Uygulaması veya e-Devlet aracılığıyla Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilebiliyor.

Denetimlerin devam edeceği ve tüketici haklarının korunması için işletmelerin mevzuata uygun hareket etmesi beklendiği bildirildi.

DENİZLİ VALİLİĞİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ, KASIM AYI İNDİRİM KAMPANYALARI KAPSAMINDA TÜKETİCİLERİN YANILTILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA MAĞAZA VE İŞLETMELERDE DENETİMLERİNİ ARTIRDI. FİYAT ETİKETLERİ, RAF-KASA FİYAT UYUMU VE İNDİRİM KOŞULLARI MERCEK ALTINA ALINDI.