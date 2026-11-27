Kasımda kasımpatı talebi arttı

Sonbaharın simgesi kasımpatı, kasım ayı boyunca sosyal medya akımlarının etkisiyle çiçek tezgahlarında öne çıktı. Çiçekçiler, özellikle buket satışlarında gözle görülür bir artış olduğunu belirtiyor.

Emre İnfal, dükkanına gelen müşterilerin yaş ortalamasının çoğunlukla 18-25 olduğunu, 30-35 yaş üzerinin ise daha çok saksı çiçek tercih ettiğini aktarıyor. İnfal, "Tezgahlarımıza tabii ki güzel yansıdı. Kasımda kasımpatı biraz daha sosyal medyada falan gündem olduğu için insanların daha çok ilgisini çekiyor ve birçok kişi sevdiğine kasımpatı yaptırıyor" diyor.

Sosyal medyanın rolü:

Sosyal medya içerikleri ve kısa özlü sözler, kasımpatı satışlarını doğrudan etkiledi. "Seven sevdiğine kasımpatı alsın" gibi akımların yayılması ve "Ne ilk kasım ne ilk kasımpatın, ne son kasım ne son kasımpatın" tarzı notların popülerleşmesi, alıcıları buket tercih etmeye yönlendiriyor. Bu akımlar sayesinde kasımpatı diğer çiçeklerin önüne geçiyor ve kasım tezgahlarında daha çok yer kaplıyor.

Bakım ve dayanma süresi:

Bitkinin özellikleri de tüketici tercihlerini şekillendiriyor. İnfal'a göre kesme kasımpatılar buketlerde en fazla 10 gün yaşayabiliyor. Saksı kasımpatılar ise kış soğukları gelmeden önce, yani aralık-ocak dönemine kadar, yaklaşık 2-3 ay dayanabiliyor.

Çiçekçiler, kasım ayına özgü bu hareketliliğin hem kültürel hem de dijital etkenlerin birleşiminden kaynaklandığını vurguluyor; alıcılar ise sevdiklerine sosyal medya sözleriyle süsledikleri buketleri armağan etmeye devam ediyor.

SONBAHARIN GÖZDE ÇİÇEĞİ KASIMPATI, KASIM AYI BOYUNCA SOSYAL MEDYA AKIMLARININ DA ETKİSİ İLE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.