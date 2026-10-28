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Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Hizbullah lideri Naim Kasım, dünki İsrail seçimlerine ilişkin yazılı açıklamada işgalin sürdürülemeyeceğini, çekilmenin zorunlu olduğunu ve direnişin süreceğini vurguladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 23:53

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Kasım'dan uyarı

Hizbullah lideri Naim Kasım, dün düzenlenen ve henüz sonuçları netleşmeyen İsrail seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

"İsrail’i kimin yönettiğiyle ilgilenmiyoruz ancak açıkça belirtelim ki İsrail işgalini sürdüremez ve topraklarımızdan çekilmek zorunda. Direniş devam edece, kendisine ve Lübnan’a yönelik saldırganlığa karşı koyacaktır. İşgal sürdüğü ve saldırılar devam ettiği sürece Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını tartışmanın hiçbir anlamı yok"

seçimlere dair kısa değerlendirme:

Kasım, açıklamasında kimin iktidarda olduğuna odaklanmadıklarını belirterek asıl meselenin İsrail’in bölgedeki varlığı olduğunu ifade etti. Açıklamada, seçim sonuçlarının belirsizliğine rağmen Hizbullah’ın tutumunun değişmediği açıkça vurgulandı.

direniş ve silahsızlandırma tartışması:

Açıklamada ayrıca, İsrail’in saldırgan tutumu ve işgali sürdüğü sürece silahsızlandırma gündeminin anlamsız olduğuna dikkat çekildi. Kasım, direnişin devam edeceğini ve Lübnan’a yönelik saldırganlığa karşı koyulacağını yineledi; bu vurgu örgütün mevcut stratejisinin sürdürüleceğini işaret ediyor.

HİZBULLAH LİDERİ NAİM KASIM, İSRAİL SEÇİMLERİNE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, &quot;İSRAİL&#039;İ KİMİN...

HİZBULLAH LİDERİ NAİM KASIM, İSRAİL SEÇİMLERİNE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "İSRAİL'İ KİMİN YÖNETTİĞİYLE İLGİLENMİYORUZ ANCAK AÇIKÇA BELİRTELİM Kİ İSRAİL İŞGALİNİ SÜRDÜREMEZ VE TOPRAKLARIMIZDAN ÇEKİLMEK ZORUNDA" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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