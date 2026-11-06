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Kasımpaşa erken golle Gaziantep'te 1-0 öne geçti

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa'nın karşılaşmasında 15. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti, müsabaka devam ediyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 20:38

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kasımpaşa erken golle Gaziantep'te 1-0 öne geçti

maçtan özet:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

ilk 15 dakikada durum:

Mücadelenin ilk 15 dakikası geride kalırken, konuk ekip Kasımpaşa 1-0 üstünlük sağladı.

Karşılaşma şu an devam ediyor ve skor bu dakikada 1-0 olarak kayıtlara geçti.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, SAHASINDA KASIMPAŞA İLE...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, SAHASINDA KASIMPAŞA İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI KONUK TAKIMIN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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