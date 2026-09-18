Kasımpaşa ve Konyaspor ilk yarıda gol sesi çıkmadı

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 6. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan bölümde her iki takım da zaman zaman baskı kursa da skor üretmeyi başaramadı.

ilk yarıdaki dikkat çeken anlar:

9. dakikada ceza sahası sağında topu alan Deniz'in pasında topla buluşan Uğurcan'ın penaltı noktasının sağından yerden çektiği şutta kaleci Gianniotis başarılı bir kurtarış yaptı. Bu müdahale maçın ilk tehlikeli anlarından birini oluşturdu.

19. dakikada Jessen'in uzun pasına hareketlenen Ali Yavuz, orta alanda toparlayıp ceza yayı gerisinden şutunu çekti; meşin yuvarlak az farkla auta çıktı ve Konyaspor'un etkili pozisyonlarından biri olarak kayda geçti.

32. dakikada Kasımpaşa'nın sol tarafından gelişen atakta Kerem'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Winck kafa vuruşunu yaptı, ancak kaleci Bahadır topu köşeye göndererek kornerle sonuçlandırdı.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Maçın yardımcı ve baş hakemi kadrosunda Davut Dakul Çelik, Abdullah Bora Özkara ve Hüseyin Aylak yer aldı. Stat: Recep Tayyip Erdoğan.

Kasımpaşa ilk 11'i: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Jessen, Kerem Demirbay, Mendes, Güven Yalçın, Rafferty, Ali Yavuz Kol, Benedyczak. Yedekler: Ali Yanar, Arous, Atakan Müjde, Hajradinovic, Diarra, Ahmet Taha Dağbaşı, Ayberk Karapo, Emirhan Boz, Sercan Deniz, Muhammed Emin Bektaş. Teknik direktör: Emre Belözoğlu.

Konyaspor ilk 11'i: Bahadır Güngördü, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Masuaku, Jevtovic, Deniz Türüç, Toth, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Muleka. Yedekler: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Bardhi, Awaziem, Colley, Ömer Çobanoğlu, Emir Bars, Dompe, Mostafa Mohamed. Teknik direktör: İlhan Palut.

İlk yarıda kaydedilen sarı kartlar Kasımpaşa'dan Ilie, Winck ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Konyaspor'dan ise Adil Demirbağ için verildi. İki takım da ikinci yarıda gole ihtiyaç duyacak bir oyun düzeni arayışına girecek.

Genel görünüm olarak ilk yarı, organizasyon ve savunma disiplininin ön planda olduğu; hücumdaki son vuruşlarda ise isteğin ve isabetin eksik olduğu bir bölüm olarak değerlendirilebilir. İkinci yarıda yapılacak hamleler maçın sonucunu belirleyecek anahtar unsurlar olacak.

KASIMPAŞA, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASININ AÇILIŞ MAÇINDA KONYASPOR’U AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.