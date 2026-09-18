Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Kasımpaşa ve Konyaspor ilk yarıda gol sesi çıkmadı

Kasımpaşa ile Konyaspor arasındaki açılış maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İki takım da net pozisyonlara rağmen gole ulaşamadı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 21:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kasımpaşa ve Konyaspor ilk yarıda gol sesi çıkmadı

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 6. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan bölümde her iki takım da zaman zaman baskı kursa da skor üretmeyi başaramadı.

ilk yarıdaki dikkat çeken anlar:

9. dakikada ceza sahası sağında topu alan Deniz'in pasında topla buluşan Uğurcan'ın penaltı noktasının sağından yerden çektiği şutta kaleci Gianniotis başarılı bir kurtarış yaptı. Bu müdahale maçın ilk tehlikeli anlarından birini oluşturdu.

19. dakikada Jessen'in uzun pasına hareketlenen Ali Yavuz, orta alanda toparlayıp ceza yayı gerisinden şutunu çekti; meşin yuvarlak az farkla auta çıktı ve Konyaspor'un etkili pozisyonlarından biri olarak kayda geçti.

32. dakikada Kasımpaşa'nın sol tarafından gelişen atakta Kerem'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Winck kafa vuruşunu yaptı, ancak kaleci Bahadır topu köşeye göndererek kornerle sonuçlandırdı.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Maçın yardımcı ve baş hakemi kadrosunda Davut Dakul Çelik, Abdullah Bora Özkara ve Hüseyin Aylak yer aldı. Stat: Recep Tayyip Erdoğan.

Kasımpaşa ilk 11'i: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Jessen, Kerem Demirbay, Mendes, Güven Yalçın, Rafferty, Ali Yavuz Kol, Benedyczak. Yedekler: Ali Yanar, Arous, Atakan Müjde, Hajradinovic, Diarra, Ahmet Taha Dağbaşı, Ayberk Karapo, Emirhan Boz, Sercan Deniz, Muhammed Emin Bektaş. Teknik direktör: Emre Belözoğlu.

Konyaspor ilk 11'i: Bahadır Güngördü, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Masuaku, Jevtovic, Deniz Türüç, Toth, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Muleka. Yedekler: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Bardhi, Awaziem, Colley, Ömer Çobanoğlu, Emir Bars, Dompe, Mostafa Mohamed. Teknik direktör: İlhan Palut.

İlk yarıda kaydedilen sarı kartlar Kasımpaşa'dan Ilie, Winck ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Konyaspor'dan ise Adil Demirbağ için verildi. İki takım da ikinci yarıda gole ihtiyaç duyacak bir oyun düzeni arayışına girecek.

Genel görünüm olarak ilk yarı, organizasyon ve savunma disiplininin ön planda olduğu; hücumdaki son vuruşlarda ise isteğin ve isabetin eksik olduğu bir bölüm olarak değerlendirilebilir. İkinci yarıda yapılacak hamleler maçın sonucunu belirleyecek anahtar unsurlar olacak.

KASIMPAŞA, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASININ AÇILIŞ MAÇINDA KONYASPOR’U AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN...

KASIMPAŞA, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASININ AÇILIŞ MAÇINDA KONYASPOR’U AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yalçın Koşukavak: 25 oyuncuyla kısa sürede kurduğumuz takım beni gururlandırdı
images

Iğdır FK yardımcı antrenörü Stamatopoulos: son saniye golü umutları gölgeledi
images

İlhan Palut: Adil’in yükselişi takım disiplini ve emeğin karşılığı
images

Kasımpaşa'da istikrar arayışı: dinamizm sahaya yansıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü