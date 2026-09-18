Kasımpaşa'da istikrar arayışı: dinamizm sahaya yansıyor

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve Kasımpaşa milli takım arasına namağlup girmiş oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Emre Belözoğlu, oyuncularını performansları için kutladı ve sezon başından bu yana yaşanan gelişimi değerlendirdi.

Belözoğlu, karşılaşmanın ilk 10 dakikasının takım adına zor geçtiğini ancak sonrasında oyunun kontrolünün ellerine geçtiğini belirtti: "Oyuncularımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. İlk 10 dakikalık periyot bizim için iyi değildi. Sonrasında bizim adımıza işler fena gitmedi. İkinci yarıda da çok iyi başladık."

sezon başından bu yana performans ve süreç:

Emre Belözoğlu, sezona ilişkin değerlendirmesinde kamp döneminden itibaren kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. Sezon başındaki belirsizlik ve düşük puanlı dönem göz önüne alındığında, gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Takımın hazırlık maçlarıyla birlikte yoğun bir maç trafiği yaşadığını ve toplamda 20-22 müsabakaya ulaştıklarını ifade ederek bunun takımın ivmelenmesinde rol oynadığını belirtti.

Teknik adam, kadrodaki değişikliklere de değindi: "Bizim geçen sene aramıza kattığımız oyuncuların arasında uzun süre top oynamayan oyuncularla bir karar alarak yolumuza devam ettik. Onun da bence olabildiğince meyvelerini topladık. İç sahada yine kaybetmedik kimseye."

dinamizm vurgusu ve saha içi farklılıklar:

Belözoğlu, geçen sezon ve bu sezon arasındaki en belirgin farkı dinamizm olarak tanımladı: "Daha genç, daha dinamik bir takım var. Özellikle ön alan baskılarını planlı yaptığımızda çok daha meyvesini topladık bu sene." Hızlı oyun ve hem ofansta hem de defansta yer alabilme kabiliyetinin artması takımın kimliğinde öne çıkan unsurlar olarak sunuldu.

Teknik direktör ayrıca sahadaki genç oyuncuların istikrarlı bir şekilde forma şansı bulmasının, lig boyunca galibiyet veya mağlubiyetlerin olmadığı periyotlarda bile takım için değerli olduğunu vurguladı. Mevcut tabloya bakıldığında takımın hem organizasyon hem de baskı uygulama anlamında daha tutarlı bir görüntü çizdiği yorumu öne çıkıyor.

Sezonun ilerleyen haftalarında Kasımpaşa'nın bu dinamizmi sürdürebilmesi, planlı ön alan baskılarını ve hızlı oyun anlayışını kaybetmemesiyle doğrudan bağlantılı olacak. Emre Belözoğlu'nun ifadeleri, teknik kadro ve oyuncuların bu yönlü çalışmalarını sürdürdükleri mesajını net olarak veriyor.

Milli takım arasına namağlup giren Kasımpaşa’da teknik direktör Emre Belözoğlu, geçen sezon ile aralarındaki farkı, "Geçen sene ile bu sene arasındaki fark biraz dinamizmimiz, daha hızlı, ofansta, defansta yer alabilme kabiliyetimiz diye söyleyebilirim" dedi.