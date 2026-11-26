olayın duyurusu:

Kurra Hafız Ali Kemal Hut’un vefatı, İsmailağa Camii’nin sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajıyla kamuoyuna duyuruldu. Hut, halk arasında "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınıyordu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarında Kur’an-ı Kerim dersleri aldığı isim olarak biliniyordu.

taziye mesajının içeriği:

Taziye paylaşımında merhum Ali Kemal Hut için Allah’tan rahmet dilendi; başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere cemaat mensuplarına ve sevenlerine başsağlığı iletildi. İsmailağa Camii’nin hesabından yapılan duyuruda taziyeye ilişkin kısa bir metin paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ALİ KEMAL HUT (SAĞDA) (ARŞİV)