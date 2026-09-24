Kask kamerasında kaydedilen kazada motosiklet refüje çarpıp 50 metre sürüklendi

Karabük'te kontrolden çıkarak refüje çarpan bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay anı, arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı; görüntülerde aracın kıvılcımlar çıkararak yolda uzun mesafe sürüklendiği görüldü.

Kaza ve yer bilgileri:

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Safranbolu yönüne seyreden, sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet şerit değiştirdiği sırada kontrolden çıkarak refüje çarptı ve savruldu.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yola düştü ve yaralandı; motosiklet ise kıvılcımlar çıkararak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Görüntüler ve müdahale:

Kaza anı, arkadan gelen diğer bir motosikletlinin kask kamerasına kaydedildi. Görüntülerde motosikletin refüje çarpıp savrulması ve kıvılcımlar eşliğinde sürüklenmesi yer alıyor. Kask kameralı sürücü, hemen durarak çevredeki araçları yavaşlamaları konusunda uyardı.

Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'TE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. MOTOSİKLETİN KIVILCIMLAR ÇIKARARAK YAKLAŞIK 50 METRE SÜRÜKLENDİĞİ KAZA, ARKADAN GELEN BAŞKA BİR MOTOSİKLETLİNİN KASK KAMERASINA YANSIDI.