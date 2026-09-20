Kaşpınar'da dededen toruna 23 yıllık muhtarlık deneyimi

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı 28 haneli Kaşpınar köyünde, 51 yaşındaki Şükran Doydu Çimen 2004 yerel seçimlerinden bu yana aralıksız muhtarlık görevini sürdürüyor. Köyün küçük yapısında Çimen, hem idari işleri yürütüyor hem de yerel ihtiyaçların karşılanmasına odaklanıyor.

göreve geliş süreci ve aile bağları:

Muhtarlık Çimen ailesinde nesilden nesile geçen bir sorumluluk. Dedesinin 40 yıl aralıksız muhtarlık yapması, Şükran Doydu Çimen'in bu göreve talip olmasında belirleyici oldu. Başlangıçta babası ve ağabeyi muhtar olmasını istemeseler de zamanla ailenin desteğini aldı; köy sakinlerinin oylarıyla 2004'ten bu yana her seçimde tekrar seçildi. Çimen, göreve başlama hikâyesini 'dededen toruna' diye özetliyor.

altyapı çalışmaları ve öncelikli hizmetler:

Çimen'in görev süresi boyunca Kaşpınar'da somut altyapı yatırımları hayata geçirildi. 2016'da köyde kilitli parke taşı döşemesi yapıldı. Eskimiş içme suyu hattı asbest borulardan oluşuyordu; yaklaşık 900 metrelik hattı plastik borularla yenileyerek su güvenliğini artırdılar. Sulama kanalları oluşturuldu ve 2021'de eski elektrik tesisatı tamamen yenilendi. Muhtar Çimen, zaman zaman zorluklar yaşadığını ancak köylülerin desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurguluyor: 'Köyümü seviyorum; köylülerimiz de çok iyi ve anlayışlı insanlar. Onlara hizmet etmeye çalışıyorum.'

23 yıllık kesintisiz görev süresi, küçük yerleşimlerin yönetiminde devamlılık ve yerel güvenin önemini gösteriyor. Çimen'in örneği, köy düzeyinde sürdürülebilir hizmetlerin nasıl adım adım sağlanabileceğine dair somut bir örnek sunuyor.

AĞIN İLÇESİNE BAĞLI 28 HANELİ KAŞPINAR KÖYÜNDE 51 YAŞINDAKİ ŞÜKRAN DOYDU ÇİMEN, 2004 YEREL SEÇİMLERİNDEN BU YANA MUHTARLIK GÖREVİNİ KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRÜYOR.