Kaş'ta alevlere karşı gökyüzü ve kara ekipleri seferber

Kaş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

Kaş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeden gelen bilgiler doğrultusunda söndürme çalışmaları devam ediyor.

Müdahale nasıl ilerliyor:

Yangına hem hava hem kara unsurlarıyla müdahale ediliyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak ve yangının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Saha durumu ve takip:

Yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor ve sahadaki duruma göre ek önlemler alınacağı belirtiliyor. Bölgedeki güvenlik ve çevresel etkiler izlenmeye devam ediyor.

Kaş'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor