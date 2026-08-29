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Kaş'ta alevlere karşı gökyüzü ve kara ekipleri seferber

Kaş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor; çalışmalar sürüyor, yetkililer gelişmeleri takip ediyor ve bölgedeki durum izleniyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaş'ta alevlere karşı gökyüzü ve kara ekipleri seferber

Kaş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

Kaş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeden gelen bilgiler doğrultusunda söndürme çalışmaları devam ediyor.

Müdahale nasıl ilerliyor:

Yangına hem hava hem kara unsurlarıyla müdahale ediliyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak ve yangının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Saha durumu ve takip:

Yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor ve sahadaki duruma göre ek önlemler alınacağı belirtiliyor. Bölgedeki güvenlik ve çevresel etkiler izlenmeye devam ediyor.

Kaş&#039;da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaş'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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