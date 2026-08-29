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Kaş'ta rüzgârın etkisiyle yayılan yangında mahalleler çevrildi, mücadele sürüyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş'ta Palamut ve Patara'ya sıçrayan yangında mahalle çevrelerinin büyük oranda güvence altına alındığını ve müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaş'ta rüzgârın etkisiyle yayılan yangında mahalleler çevrildi, mücadele sürüyor

Kaş'ta rüzgârın etkisiyle yayılan yangında mahalleler çevrildi, mücadele sürüyor

Muğla Seydikemer'de başlayan orman yangını, sabah saatlerinde kuvvetli kuzeyli rüzgârın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesi Palamut ve Patara mahallelerine sıçradı. Bölgeyi inceleyen Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının kontrol altına alınmasının henüz uzak olduğunu, ancak yerleşimlerin korunmasının birinci öncelik olduğunu söyledi.

Müdahale güçleri ve yangının büyüklüğü:

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Sahada görev yapan araç ve personel arasında 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ile yaklaşık 80 teknik personel ve yangın işçisi yer alıyor. Vali Şahin, etkilenen alanın yaklaşık 10 kilometrekare olduğunu belirtti.

Ekiplerin ana hedefi mahallelerin etrafının çevrilmesi ve yerleşim alanlarının korunması oldu. Şahin, "Yangın henüz kontrol altına alınmaktan uzak, ancak personelimizin birinci önceliği olan mahallelerimizin, meskun mahallelerinin etrafının çevrilme sürecini tamamladık büyük oranda, çatışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rüzgâr, hava koşulları ve vatandaş uyarıları:

Vali Şahin rüzgârın sabah saatlerinde yer yer fırtına seviyesine ulaştığını, bazı noktalarda süratin 40-50 hatta 60 kilometreye varabildiğini aktardı. Ayrıca sahadaki zorlukları artıran diğer etkenler arasında sıcaklığın 30 derece üzerine çıkması ve nemin yüzde 30'un altına inmesi bulunduğu vurgulandı. Şahin, bu üç ölçütün bir arada olduğu durumların "30-30-30 kuralı" gereği alarm niteliği taşıdığını belirtti.

Vali, vatandaşlara piknik, tarımsal faaliyet, inşaat ve benzeri kıvılcım çıkarabilecek işlerden uzak durma çağrısı yaptı ve yangına karşı uyarı mekanizmalarının (Acil kodu, WhatsApp grupları vb.) aktif kullanıldığını anlattı.

Şahin, yangında bazı seraların tutuştuğunu ve seralardan çıkan gazların müdahaleyi zorlaştırdığını; vatandaşların evlerini ve seralarını kurtarmaya çalışmasının tahliyeyi güçleştirdiğini söyledi. Sahada emniyet ve jandarma personelinin koordineli çalıştığını kaydetti.

Yetkililer şu ana dek can kaybı olmadığını açıkladı; yaralanma ihbarı da iletilmedi. Ancak Şahin, duman tamamen çekilmediği için hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve çok sayıda seranın ile bazı evlerin yandığını belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan süreci takip ederken, Vali Şahin bakanlıklarla sürekli irtibat halinde olduklarını ifade etti ve mücadelenin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin: &quot;Mahallelerinin etrafının çevrilme sürecini tamamladık&quot;

Antalya Valisi Hulusi Şahin: "Mahallelerinin etrafının çevrilme sürecini tamamladık"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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