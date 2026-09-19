Kastamonu Daday'da boş samanlık alevlere teslim oldu

Boş samanlıkta başlayan yangın

Kastamonu'nun Daday ilçesi Bolatlar köyü Dere Mahallesi'nde, Yaşar Mıcık'a ait boş durumda bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı ve yangını söndürdü. Yangın sonucunda samanlık kullanılamaz hale geldi ve yapıda ciddi hasar oluştu.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için olay yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer yangının nedenine ilişkin değerlendirmelerin inceleme sonrası netlik kazanacağını belirtti.

KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN, GECE KARANLIĞINI AYDINLATTI.