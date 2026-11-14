Kastamonu-İnebolu kara yolunda kontrolü kaybeden otomobil bariyere ve refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kazanın meydana geldiği yer:

Kaza, Kastamonu-İnebolu kara yolu Halife köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ve refüjde bulunan bordür taşlarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Ekiplerin müdahalesi:

Olay yerine gelen ekipler için 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi ve bölgeye sağlık ile trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme:

Kazayla ilgili olarak trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

KASTAMONU-İNEBOLU KARA YOLU ÜZERİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.