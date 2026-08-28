Kastamonu-İnebolu yolunda virajı kaçıran hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Kaza ve müdahale:

Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak mevkiinde meydana gelen kazada, M.K. idaresindeki 34 GGL 069 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.T., N.T. ve F.K. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi ve sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve nakil:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavi süreçleri ile yaraların derecesine ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

Soruşturma ve güvenlik incelemesi:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alarak kazanın gelişimini tespit etmeye çalışıyor.

Kazanın yer aldığı güzergâh ve virajın koşulları ile aracın sürüş hâli, soruşturmanın öncelikli odak noktaları arasında bulunuyor.

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