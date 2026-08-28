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Kastamonu-İnebolu yolunda virajı kaçıran hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Kastamonu-İnebolu karayolunda sürücünün virajı kaçırması sonucu takla atan hafif ticari araçta sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:33

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastamonu-İnebolu yolunda virajı kaçıran hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Kaza ve müdahale:

Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak mevkiinde meydana gelen kazada, M.K. idaresindeki 34 GGL 069 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.T., N.T. ve F.K. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi ve sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve nakil:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavi süreçleri ile yaraların derecesine ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

Soruşturma ve güvenlik incelemesi:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alarak kazanın gelişimini tespit etmeye çalışıyor.

Kazanın yer aldığı güzergâh ve virajın koşulları ile aracın sürüş hâli, soruşturmanın öncelikli odak noktaları arasında bulunuyor.

KASTAMONU’DA HAFİF TİCARİ ARACIN YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK...

KASTAMONU’DA HAFİF TİCARİ ARACIN YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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