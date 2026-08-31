Kastamonu Üniversitesi Erasmus+ projeleriyle 400.466 avro hibe aldı, 125 hareketlilik planlanıyor

Proje desteği ve bütçe:

Kastamonu Üniversitesi, 2026 başvuru döneminde Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında hazırladığı KA131 ve KA171 projeleriyle Türkiye Ulusal Ajansı’ndan hibe desteği almaya hak kazandı. Üniversite, KA131 Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği projesi için 334 bin 350 Avro, KA171 projesi için ise 66 bin 116 Avro olmak üzere toplam 400 bin 466 Avro tutarında hibe sağlayacak.

Hareketlilikler ve ortak ülkeler:

Projeler çerçevesinde planlanan hareketliliklerin toplamı 125 olarak belirlendi. Bunların dağılımı; 58 öğrenci öğrenim, 22 öğrenci staj, 22 personel ders verme ve 23 personel eğitim alma hareketliliği şeklinde gerçekleşecek. KA171 projesi kapsamında iş birlikleri, Endonezya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Filistin, Ürdün, Gana ve Güney Afrika olmak üzere 11 farklı ülkenin yükseköğretim kurumlarıyla yürütülecek.

Bu hareketlilikler aracılığıyla öğrenciler ve personel farklı ülkelerde eğitim ve çalışma deneyimi kazanacak; aynı zamanda Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması hedefleniyor.

Rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen hibe desteğinin üniversitenin uluslararasılaşma çalışmalarına önemli katkı sunduğunu vurguladı. Topal, öğrenci ve personelin farklı ülkelerde edineceği deneyimlerin kurumun akademik ağını genişletmeye yardımcı olacağını belirtti ve KA131 ile KA171 projelerinin bu hedefe hizmet edeceğini ifade etti.

Rektör ayrıca projelerin hazırlanması ve yürütülmesinde emeği geçen Erasmus Koordinatörlüğü çalışanları ile tüm paydaşlara teşekkür etti.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN 2026 YILI BAŞVURU DÖNEMİNDE ERASMUS+ ANA EYLEM 1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KA131 VE KA171 PROJELERİ, TÜRKİYE ULUSAL AJANSI TARAFINDAN HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.