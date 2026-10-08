Kastamonu Üniversitesi'nde kampüse yönelik siber farkındalık paneli

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu'nda düzenlenen panelde öğrenciler, polis memurları tarafından dijital dünyadaki riskler ve önlemler konusunda bilgilendirildi. Programın moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Evren Atış üstlendi; konuşmacılar ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Murat Pişkin ile Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru Oğuzhan Doğan oldu.

Üniversite ve öğrenciler için farkındalık çağrısı:

Panelin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Evren Atış, etkinliğin yükseköğretim kurumları ölçeğinde önemine vurgu yaptı. Atış, 'Yükseköğretim Kurumu’nun böyle bir etkinlik yapılmasını istemesi çok önemli ve kıymetli bir karar. Üniversiteden Rektörlüğe, fakülteye kadar bu konuda çalışmalar yapılıyor. Aslında bu böyle olmamalı. Öğrencilerimizden de talep gelmeli, ‘hocam şöyle sorunlar yaşıyoruz, daha bilinçli hareket etmek istiyoruz, bununla ilgili bir etkinlik düzenleyebilir misiniz’ demelerini bekliyorum. Böyle bir etkinlik düzenlediğimizde eminim ki ülkemiz gençliği Avrupa’nın da daha önünde olacak, geçmişte olduğu gibi rol model bir gençlik olacak diye düşünüyorum' sözleriyle, hem kurumsal hem bireysel inisiyatifin gerekliliğini dile getirdi.

Kampüs polisi görev ve müdahaleleri:

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden Polis Memuru Oğuzhan Doğan, kampüs polisi olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı. Doğan, kampüs içinde meydana gelen adli ve idari olaylara müdahale ettiklerini belirterek, 'Ben kampüs polisiyim, üniversite polisiyim. Benim görevim her gün mesai saatleri içerisinde üniversite içerisinde bulunup öğrencilerin karışmış olduğu olaylarda ilk müdahaleyi yaparak ilgili birime olayı devretmek. Kampüs içerisinde meydana gelen ve kolluk kuvvetlerini ilgilendiren adli ve idari olaylara müdahale ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Doğan ayrıca öğrencilerin karşılaşabileceği şantaj vakalarına değinerek özellikle kadın öğrencilerin yaşadığı çekincelere dikkat çekti. Konuşmasında, 'Kızlar, kadın arkadaşlarımız şantaja maruz kalabiliyorlar. Bunu kimseye söyleyemiyorlar, ailesine de söyleyemiyorlar. ‘Polise gitsem işlem yapacaklar, sicilim bozulacak ya da ailem duyacak’ diye düşünüyorlar. Okulu bırakıp gitmeye veya bunalıma giren, intihar etmeyi düşünen arkadaşlarımız oluyor. Daha önce çok karşılaştım böyle şeylerle. Siz veya çevrenizdeki arkadaşlarınızdan böyle bir duruma düşen olursa sizi hiçbir sıkıntıya sokmadan elimizden geleni yaparız' diyerek destek mekanizmalarını hatırlattı.

Polis teşkilatının kampüslerde ilk müdahale ve yönlendirme rolü öğrencilerin güvenlik endişelerini azaltmayı amaçlayan vurgulardan biri oldu.

Sosyal medya ve siber dolandırıcılık uyarıları:

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Murat Pişkin, sosyal medya hesaplarının korunması, kişisel verilerin riske edilmemesi ve internet üzerinden yaygın olan dolandırıcılık yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Pişkin, paylaşılan kişisel bilgilerin nasıl kötü amaçlarla birleştirilerek hesap ele geçirmeye zemin hazırladığını aktardı ve örnek üzerinden uyardı: 'Sosyal medya kullanıyoruz. Doğum günümüzü paylaşıyoruz. Üniversiteden mezun oluyoruz, mezuniyet belgemizle birlikte paylaşım yapıyoruz. Bunların hepsinde kişisel verilerimiz var. Size bir e-posta iletiyorlar, içinde bir link var. ‘Instagram hesabınız çalındı, bu bilgileri doldurun, geri alalım’ diyorlar. Instagram’ın destek e-postasına birebir benzeyen e-postalar gönderiyorlar. Ama içine bir tane ‘e’ harfi ya da bir tire fazla koyuyorlar.'

Sosyal medyada açık paylaşılan bilgiler ve kolay tahmin edilebilen şifrelerin hesap güvenliğini riske attığı, kullanıcı adı ve şifre seçerken doğum tarihi gibi kolay tahmin edilecek verilerin kullanılmaması gerektiği panelde vurgulanan başlıca noktalar arasındaydı.

Pişkin ayrıca öğrencilerin sıklıkla karşılaştığı sahte burs ilanlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Google aramalarında veya reklamlarda karşılarına çıkan bağlantılara itibar edilmemesi, dolandırıcıların burs vaatleriyle elektronik ödeme hesapları açtırabildiklerine karşı uyanık olunması gerektiği aktarıldı. Yasa dışı bahis reklamları konusunda da uyarılar yapıldı; sosyal medya üzerinden bahis sitelerinin tanıtımını yapan kişilere ödül teklifleri sunulmasının suç teşkil edebileceği ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin bu konudaki sanal devriye faaliyetlerini 7/24 sürdürdüğü hatırlatıldı.

Panel, konuşmacıların verdiği bilgilerin ardından öğrencilerin yönelttiği soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle devam etti. Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Program, hem bireysel güvenlik önlemlerinin hem de kurumlar arası işbirliğinin önemini öne çıkarırken, öğrencilerin dijital dünyada daha bilinçli hareket etmesine yönelik somut uyarılar ve pratik tavsiyeler sundu.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ MURAT PİŞKİN İSE ÖĞRENCİLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARININ GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL VERİLER VE İNTERNET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ KONUSUNDA UYARDI